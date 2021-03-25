Хабаровск появится на новой купюре в 1000 юаней

Министерство финансов КНР представило дизайн новой купюры достоинством в 1000 юаней с изображением панорамы Хабаровска.

Как пояснили в ведомстве, этот город был выбран после того, как Россия решила убрать его изображение с пятитысячной купюры.

Лицевая сторона купюры будет изображать здание института Конфуция в Китае, а на другой стороне будут помещены портреты Си Цзиньпина и Сергея Фургала. Название города будет написано иероглифами и продублировано мелким шрифтом на русском языке.

Новые купюры поступят в дальневосточные банки и государственные учреждения уже в следующем году. Китайские власти также запустили программу обмена старых пятитысячных рублёвых купюр на новые купюры в 1000 юаней.

– Это славный город, один из самых древних городов Северных территорий. Если убрать его с денежных знаков, то он будет незаслуженно забыт. В каком-то смысле даже перестанет существовать для жителей страны. Китай не хочет допустить этого забвения, поэтому дорогой председатель товарищ Си распорядился увековечить память на нашей купюре, если на рубле ему не нашлось места, – заявил министр финансов Вэй Лян.

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