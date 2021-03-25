 

Дмитрий Песков губернатору Воронежской области: «Нет вакцины — колите плацебо!»

25.03.2021, 11:23, Разное
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Пресс-секретарь президента раскритиковал решение воронежских властей приостановить вакцинацию до начала апреля.

По мнению Пескова, отсутствие вакцины не может быть оправданием для срыва сроков по достижению коллективного иммунитета. Как уже сообщалось, президентом России была поставлена задача вакцинировать 60% населения до июня.

По мнению Пескова, региональные власти должны приложить максимум усилий для выполнения поручения Путина: «Вакцины нет – это слишком простая отговорка. Вспомните французскую королеву: «Нет хлеба — покупайте пирожные». Вот и вы должны подойти к решению проблемы творчески, проявить фантазию. Кто хочет работать — ищет средства, кто не хочет — рассказывает об отсутствии вакцины».

Песков добавил, что плацебо — не российское, а американское изобретение: «Американцы во время войны придумали: не хватало обезболивающих средств – кололи плацебо. Вот и против России сейчас тоже фактически ведется война – хотя и информационная. Конечно, Запад начнет нас обвинять: мол, плацебо – это не защита против вируса. Получается, им можно, а нам нельзя? Типичная политика двойных стандартов!».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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