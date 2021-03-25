 

“На просто так”: Джиган подарил Оксане Самойловой автомобиль стоимостью более 30 миллионов рублей

25.03.2021, 11:10, Разное
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Прошлый год выдался, мягко говоря, не очень легким для Джигана и Оксаны Самойловой – и коронавирус или самоизоляция тут ни при чем. Имя рэпера продолжительное время появлялось в прессе исключительно по скандальным поводам, Оксана даже подала на развод, но позже все же забрала заявление, решив дать мужу еще один шанс. Как видим, он его использовал и довольно успешно. Теперь едва ли не каждый месяц – а то и чаще – Джиган радует любимую супругу роскошными сюрпризами и подарками. Например, вчера Оксана стала обладательницей нового Rolls-Royce Ghost II, стоимость которого составляет более 30 миллионов рублей.

– Новый Rolls Royce, забираю джекпот. Со мной бейби-мама, на неё потрачу всё… – написал Джиган.
– Наконец-то приехал мой долгожданный подарочек. Мой новенький красавчик серый штормик. @iamgeegun спасибооо, – написала, в свою очередь, Оксана.

Ранее, по случаю 8 марта, Джиган устроил не менее впечатляющий сюрприз, и уже не только для жены, но и для дочек – Ариелы, Леи и Майи. О нем Самойлова подробно рассказала в Instagram, опубликовав также и видео того вечера.

Это видео вчерашнего сюрприза, который подготовил для нас @iamgeegun. Ещё спрашивал, есть ли у меня какие-то догадки. Арендованную ЦСК-арену со всем вот этим великолепием отгадать просто невозможно. Это было так трогательно и так восхитительно! У меня было ощущение, что я в каком-то ультраромантическом фильме нахожусь))) Реально кажется, так бывает только в кино, но точно не по-настоящему))) Но вчера это было со мной и для меня))
В нашей семье было не всё идеально, но вот такие моменты вселяют надежду на лучшее и на любовь. @iamgeegun спасибо за этот чудесный праздник!

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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

А еще ранее, в феврале, Джиган отвез свою семью в Египет, исполнив таким образом одно из давних желаний Оксаны.

Улететь на выходные к пирамидам)) Это было в списке моих хотелок лет 10)) Никто из нас тут не был никогда в жизни))) А мы с Ари просто фанатеем по всей этой теме. Это была и ее мечта тоже))) Сегодня мы ходили, слушали гида, истории пирамид и фараонов, и когда ты ходишь по этой земле, трогаешь эти самые пирамиды, это совсем по-другому. Это такой кайф! – писала тогда Оксана.

Напомним, супруги женаты с 2012-го, а в прошлом году Оксана Самойлова собиралась развестись с Джиганом: в марте он шокировал общественность странными роликами и неадекватным поведением, позднее выяснилось, что причиной тому могло стать биполярное расстройство. По данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля, но развод не состоялся и паре удалось сохранить отношения, в первую очередь, ради детей. 12 декабря они отметили 8-ю годовщину со дня свадьбы, и Оксана выразила надежду, что их союз с Джиганом после трудностей станет еще крепче.



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