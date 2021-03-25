Мнение: В интернет по паспорту

Свежая инициатива Роскомнадзора, предполагающая доступ в интернет по паспорту.

В интернет по паспорту

Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Такие требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных. По нему интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора. Во втором случае информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам. Эксперты видят риски утечек и злоупотреблений в сборе такого объема данных.

“Ъ” ознакомился с проектом приказа Роскомнадзора, в котором разъясняет механизмы работы единой информационной системы (ЕИС) ведомства по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru 23 марта. Система будет использоваться в том числе для идентификации пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспорту, следует из документа.

Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте. В соответствии с ними операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров. Площадки должны обеспечить гражданам возможность выбрать, какие конкретно данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично. Согласно поправкам, с 1 июля оператор данных должен организовать сбор согласий. Он сможет сделать это сам или через ЕИС Роскомнадзора.

В соответствии с проектом Роскомнадзора пользователь может сам решить, через какую систему давать согласия. Если он выберет ЕИС, придется внести в специальную форму ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

Эти данные будут проверяться через портал госуслуг, с которым интегрируют ЕИС. В ней смогут также зарегистрироваться компании и ведомства, введя ИНН, ОГРН и другую информацию. Данные всех зарегистрированных в системе пользователей могут предоставляться «иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами», следует из документа. В нем не уточняется, какие данные интернет-площадка должна запрашивать у пользователя, если он выберет вариант идентификации через ее платформу сбора согласий.

Инициатива Роскомнадзора направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры, пояснил “Ъ” автор поправок, депутат «Единой России» Антон Горелкин. У сервисов, по его словам, будет выбор: либо они запустят собственные платформы для сбора согласий, либо будут использовать ЕИС. Собирать согласия придется только с новых пользователей сервисов, уточнил он. В случае несоблюдения соцсетями требований им грозит штраф до 100 тыс. руб.

Но в текущей версии под действие нового регулирования попадает любое распространение персональных данных с согласия гражданина не только онлайн, но и офлайн (см. “Ъ” от 23 декабря). Операторами персональных данных могут быть как органы власти, так и юридические и физические лица (социальные сети, мессенджеры, сервисы знакомств, платформы бесплатных объявлений, банки, операторы связи и др.). Они определяют, какие данные будут обрабатывать и с какой целью.

Гендиректор сервиса знакомств Mamba Андрей Бронецкий считает, что новое регулирование находится «в русле общих трендов по работе с данными пользователей», а рынок «и так им следует»:

Мы удаляем информацию о пользователях по их первому запросу, с этим нет проблем».

По его мнению, социальные сети вряд ли будут использовать ЕИС Роскомнадзора для заключения договора с новыми пользователями, которые, «возможно, будут с опасением смотреть на предложение предоставить паспортные данные».

В «Авито» в целом поддерживают «расширение возможностей пользователей контролировать использование данных», сообщила “Ъ” руководитель направления по работе с госорганами компании Анна Верещагина, По ее мнению, каждый сервис будет сам прорабатывать механизм реализации новых норм, оттока пользователей в «Авито» не ожидают. Правила использования системы Роскомнадзора, уточняет топ-менеджер, «еще предстоит рассмотреть».

Facebook, Google, «Одноклассники», «ВКонтакте», ICQ и Роскомнадзор не ответили на запрос. Viber и Ассоциация больших данных (объединяет «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, операторов связи и др.) отказались от комментариев.

https://www.kommersant.ru/doc/4742503 – цинк

В общем, шутки про интернет по паспорту, оказалась вовсе и не шутками.

В том виде, в котором это озвучивают, наиболее простой способ избежать формальной деанонимизации это зарегистрироваться до 1 июля без необходимости предоставлять паспортные данные. Хотя в текущих реалиях, анонимность в интернете вещь достаточно условная.

Главная проблема это безопасность собираемых данных, особенно с учетом постоянных утечек огромных массивов персональных данных как из государственных, так и частных структур.

Относительно же самой инициативы, то если не изменяет в память, в прошлом году опросы показывали, что от 60 до 70% граждан против регистрации в интернете по паспорту.

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