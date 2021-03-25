“Честно и прозрачно”. В КНУ прокомментировали выборы ректора, на которых победил Бугров

Центральная избирательная комиссия по подготовке и проведению выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 24 марта сообщила, что за победителя выборов – кандидата философских наук, профессора, действующего проректора по научно-педагогической работе КНУ Владимира Бугрова проголосовали 1944 человека.

В ЦИК университета сообщили, что общее количество избирателей, внесенных в списки, составило 4139 человек, явка избирателей – 2616 человек (63,2%).

“Голоса избирателей распределились так: Бугров – 1944 голоса (74,31%); Александр Рожко – 535 голосов (20,45%); Не поддерживаю ни одного кандидата – 122 голоса (4,66%)”, – говорится в сообщении.

По данным университета, голосование проходило на шести обустроенных участках.

“Голосовали все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. На всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от кандидатов, которые подтвердили, что организация и проведение выборов были на должном уровне, а волеизъявление происходило честно и прозрачно”, – добавили в КНУ.

Бугров родился 10 ноября 1967 года. В 1991 году окончил отделение философии философского факультета КНУ имени Шевченко и поступил в аспирантуру на кафедру философии философского факультета, которую окончил в 1995 году по специальности “онтология, гносеология, феноменология”.

В июне 1996 года защитил кандидатскую диссертацию на тему “Язык и символ в контексте проблемы понимания”. С октября 1998 года – доцент кафедры истории философии философского факультета КНУ им. Шевченко. Ученое звание доцента присвоено в 2000 году.

С ноября 1998 года по январь 2009 года – заместитель декана по научной работе философского факультета. В январе 2009 года назначен на должность проректора по научно-педагогической работе.

С февраля 2013-го – профессор кафедры истории философии философского факультета. Ученое звание профессора присвоено в мае 2014 года.

С июня 2014 года исполняет обязанности заведующего кафедрой истории философии философского факультета.

Должность ректора КНУ с 2015 года занимал доктор философских наук Леонид Губерский. Он был избран на этот пост на первых в истории вуза выборах ректора.

По истечении срока его полномочий в 2020 году назначили выборы ректора. Во втором туре тогда также победил Бугров с результатом 47,6%, сообщал сайт университета. Но поскольку ни один из кандидатов во втором туре не набрал 50% голосов, в Минобразования объявили перевыборы.

Оба раза свою кандидатуру для участия в выборах подавал глава наблюдательного совета вуза, экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин. В 2020 году он не смог принять участие в них из-за COVID-19, а в 2021-м проиграл в первом туре, набрав около 4% голосов. После этого Литвин решил уйти из набсовета КНУ.

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