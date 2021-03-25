В штабе Навального сообщили об ухудшении здоровья политика. Тюремщики сочли, что оппозиционер в порядке

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии (ИК-2) в городе Покров Владимирской области, испытывает боли в спине, у него отнимается нога. О состоянии политика сообщил координатор региональных штабов оппозиционера Леонид Волков в Telegram 23 марта.

По его словам, адвокатов не пускают к Навальному. Волков пояснил, что Навальный начал в конце прошлой недели жаловаться на недомогание. В колонии ему не оказывают надлежащей медицинской помощи.

“Мы не понимаем, где Алексей Навальный и почему его прячут от адвокатов. С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнего беспокойства”, – отметил Волков.

В штабе Навального полагают, что политика могли поместить в тюремную больницу, а администрация ИК-2 может пытаться скрывать этот факт.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области сообщили “Интерфаксу”, что тюремные медики оценили состояние здоровья Навального как удовлетворительное. По информации ФСИН 24 марта, в тюремных учреждениях Владимирской области по заявлению осужденных проводилось медобследование. Осужденного Навального тоже осмотрели. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное, рассказали тюремщики.

Представительница управления сообщила “Открытым медиа”, что не может сказать, находится ли Навальный в больнице или нет, потому что это считается разглашением персональных данных.

“Могу только сказать, что 24 марта по заявлению осужденных в колонии проходило медицинское обследование, в том числе и этого осужденного. Его состояние удовлетворительное, а находится ли он под наблюдением врачей сейчас – этого я сказать не могу”, – цитирует ее слова Telegram-канал издания.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Позже стало известно, что Навальный проходил карантин в СИЗО-3 в Кольчугино перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Оппозиционер находился в карантинной камере еще с двумя заключенными.

15 марта Навальный подтвердил, что его перевели в исправительную колонию в городе Покров Владимирской области. Он написал, что российская тюремная система смогла его удивить.

“Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Команда Навального уже объявила о запуске “большой политической кампании” по его освобождению. Одним из мероприятий этой кампании станет проведение большого митинга весной. Точную дату его проведения организаторы пообещали сказать, когда число ожидаемых участников достигнет не менее 0,5 млн человек

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