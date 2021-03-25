 

“Зачем так живот втягивать?”, “Фотошоп без палева”, “Красотка”. Дочь Поляковой снялась в раздельном купальнике

25.03.2021, 11:00, Новости дня
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16-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария на своей странице в Instagram 24 марта опубликовала снимки, сделанные во время отдыха. Она позировала в черном раздельном купальнике. 

“Немного фоточек с пляжа. Какая вам больше нравится?” – спросила дочь Поляковой.

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Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Подписчики отреагировали на пост.

“Зачем так живот втягивать?” – спросил arthur777888999.

“Фотошоп без палева”, – заявила _sofiya_rogovaya_.

“Красотка”, – написал seroga2089.

Маша Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим. В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу “Швы”. В репертуаре группы на данный момент четыре песни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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