 

AstraZeneca обновила показатель эффективности вакцины. Он снизился до 76%

25.03.2021, 11:00, Новости дня
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Фармацевтическая компания AstraZeneca обновила свое исследование по эффективности вакцины от коронавируса. По новым данным, она эффективна на 76%. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба компании.

В AstraZeneca отметили, что необходимость провести дополнительный анализ возникла из-за несогласованности с американскими чиновниками.

“Эффективность вакцины в предотвращении COVID-19, сопровождаемого симптомами, была 76% (интервал доверия от 68% до 82%) 15 или более дней после двух прививок, интервал между которыми составлял четыре недели”, – говорится в сообщении.

Ранее компания AstraZeneca заявляла, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно предыдущим результатам исследования, в котором приняли участие 30 тыс. человек, вакцина показала эффективность в 79%.

После этого американские федеральные органы здравоохранения заявили, что компания AstraZeneca могла предоставить “устаревшую информацию” об испытаниях своей вакцины. В связи с этим компания обязалась провести новое исследование.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения.

После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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