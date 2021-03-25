Renault представила две новые версии модели Trafic

Французский бренд Renaultофициально выпустил две новые модели Trafic — Combi и SpaceClass.

В частности, первая версия предполагает возможность размещения в салоне большой семьи для дальних переездов. В частности, производитель уточнил, что модель предполагает размещение до 9 человек с дополнительным багажом. Что касается модификации SpaceClass, то она создавалась в качестве премиального транспортного средства для перевозки важных персон. В салоне преобладают кожаные поверхности, а также задействован столик и вращающиеся кресла.

В обеих случаях под капотом установлен 2-литровый дизельный двигатель, который выдает от 108 до 168 л.с. в разных комплектациях. Что касается внешних изменений, то новый микроавтобус получил усовершенствованные фары, увеличенные диски, а также стильную решетку радиатора.