В США выставили на аукцион охотничий Mohs SafariKar

В рамках аукциона Bring a Trailer в США выставили на продажу уникальный охотничий автомобиль под названием Mohs SafariKar.

Данный экземпляр выпущен в 1973 году и предназначался изначально для охоты на крупных животных в Африке с учетом сохранения максимальной безопасности для пассажиров. Охотничий автомобиль основан на модели International Harvester Travelall с применением алюминия и пенополиуретана. В передней части установлены отдельные три кресла с боковой поддержкой.

Кроме того, автомобиль оснащается улучшенным бензиновым двигателем, кондиционером и радиоприемником. Начальная стоимость модели Mohs SafariKar в рамках готовящегося аукциона составит от 33 тысяч долларов, однако конечная цена может существенно вырасти.