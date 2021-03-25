Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 9,2 тысячи

За прошедшие сутки диагноз поставили 9 221 жителю 85 регионов страны. Около 12% из них не имеют ярко выраженных симптомов. Полностью выздоровел 10 881 человек, умерли 393 пациента.

Наибольшее число новых случаев – 1 787 – выявили в Москве. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, где обнаружили 804 больных. На третьей строчке оказалась Московская область с 540 инфицированными.

В первую десятку регионов также попали Нижегородская (331 случай), Ростовская (237 случаев), Воронежская (211 случаев), Самарская (200 случаев), Иркутская (178 случаев), Саратовская (161 случай), Свердловская (137 случаев).

Коронавирусом в России за весь период заразились 4,49 миллиона человек. Победили болезнь 4,10 миллиона граждан. Жертвами инфекции стали 96,6 тысячи человек.

С 18 января во всех регионах страны началась масштабная вакцинация. Привиться от COVID-19 могут все категории граждан. По планам Минздрава, к концу 2021 года искусственный иммунитет будет более чем у половины населения страны.

Накануне стало известно о том, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что после вакцинации глава страны чувствовал себя хорошо. Другие подробности – в статье на “Дни.ру”.