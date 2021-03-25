Мишустин побеседовал с принцем Чарльзом

Премьер-министр Михаил Мишустин в Афинах встретился с принцем Уэльским Чарльзом и другими иностранными гостями, посетившими мероприятие по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции.

Официальный обед в президентском дворце в Афинах для глав делегаций, приехавших для участия в праздновании юбилея греческой революции, прошел вечером в среду. Мишустин приехал на площадь Синтагма в Афинах раньше Чарльза. Приехав, принц подошел к российскому премьеру, и они кратко побеседовали, передает РИА «Новости».

Также у главы российского правительства состоялись встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Кипра Никосом Асастасиадисом. Мэрия Афин удостоила Мишустина Золотой медали почета города за вклад русского народа в борьбу за освобождение Греции от османского владычества.

Греция отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. В результате национально-освободительной революции, начавшейся в 1821 году, Греция избавилась от 400-летнего ига Оттоманской империи и создала независимое государство.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Греции Катерине Сакелларопулу и премьер-министру Кириакосу Мицотакису по случаю национального праздника – Дня независимости, отметив, что в РФ придают большое значение отношениям с этой страной.