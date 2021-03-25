Министр просвещения оценил возможность проведения ЕГЭ в июне

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25.03.2021, 10:44, Новости дня
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Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу пока позволяет провести единый государственный экзамен в июне, как было запланировано, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Решение принято о проведении экзамена в июне… На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация позволяет организовать проведение экзамена в июне», – передает РИА «Новости» слова Кравцова.

Он уточнил, что идет подготовительная работа в регионах, будет учтен опыт проведения ЕГЭ в прошлом году, будут реализованы все необходимы меры эпидемиологической защиты, чтобы экзамен прошел в максимально комфортных условий.

Министр также заявил, что на сегодняшний день единицы школ ушли на удаленное обучение из-за коронавируса, школы в основном учатся очно.

Ранее власти пообещали полное изменение ЕГЭ к 2030 году.



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