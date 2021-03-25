Малахов отказался от московской прописки

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25.03.2021, 10:44, Новости дня
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Уроженец Мурманской области, телеведущий Андрей Малахов сообщил, что отказался от регистрации в Москве и получил паспорт с пропиской в родном городе Апатиты.

«Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в городе Апатиты. Считаю это трендом 2021 – прописка в Москве (такая желанная в 90-х (годах) 20 века) в 21 веке – не такая важная штука. А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами) must», – написал Малахов в Instagram.

Малахов прилетел в Мурманскую область для участия в открытии выставки современного искусства «В холодном климате, с любовью» в Культурно-выставочном центре Русского музея. В течение одного месяца экспозиция, в основе которой – произведения знаковых художников второй половины ХХ века и работы северных авторов, будет открыта для жителей и гостей столицы Заполярья, передает РИА «Новости».

Как информирует министерство информационной политики региона, на церемонии открытия выставки современного искусства губернатор Андрей Чибис поблагодарил Андрея Малахова за активное участие в культурной жизни региона и настоящую любовь к малой родине. Глава региона передал телеведущему паспорт с пропиской в городе Апатиты.

«Ты стал амбассадором Мурманской области… Факт прописки Андрея Малахова в Апатитах, который сегодня опубличен, во-первых, – это очень символично, во-вторых, будет помогать родному городу иметь дополнительные средства в виде налогов», – отметил губернатор.

Малахов подчеркнул, что девиз «На Севере – жить!» должен быть подкреплен реальными делами. Открытие выставки – лишь первый шаг. По мнению телеведущего, в муниципалитетах Мурманской области нужно создавать «триггерные» точки, которые будут характеризовать Кольское Заполярье и притягивать туристов.



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