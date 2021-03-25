 

Древние люди начали делать каменные орудия на десятки тысяч лет раньше

25.03.2021, 10:38, Разное
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Благодаря внедрению в археологию новых научных методов ученым удалось установить, что древние люди значительно раньше начали использовать каменные орудия. Оказалось, что олдованская и ашельская технологии возникли на десятки тысяч лет раньше.
Научившись изготавливать олдованские и ашельские каменные орудия, древние люди получили доступ к новой пище, смогли упростить технологию производства деревянных инструментов и процесс обработки шкур животных. Согласно последним исследованиям, олдованская технология могла появиться на 63 000 лет раньше или 2,644 млн лет назад. Появление первых ашельских орудий исследователи отодвинули на 55 000 лет назад до 1,823 млн лет.

Новым методом статистического моделирования воспользовались сотрудники Школы антропологии и охраны природы Кентского университета, а также Биологического центра Чешской академии. Ученые Кент Аластер Ки, Дэвид Робертс и Иван Ярич изучили недавно обнаруженные артефакты на стоянках древних людей. Результаты анализа их удивили, ведь согласно оценкам моделей, изготовили их значительно раньше, чем принято считать в современной антропологии.

Источник: www.mk.ru



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