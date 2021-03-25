Facebook разрабатывает приложение The Re-Entry App для бывших заключенных

В компании Facebook разрабатывается приложение для людей, вернувшихся из тюремного заключения. Оно получило название The Re-Entry App («Приложение для возвращения»), а его главной задачей станет помощь в адаптации в обществе.

Впервые необычное приложение было замечено в Instagram. Там же было представлено описание, в котором указывалось, что The Re-Entry App помогает «подготовиться к жизни после тюрьмы при поддержке общества». Сообщение пользователи социальной сети могли увидеть в верхней части лент, в нем предлагалось зарегистрироваться, чтобы получить ранний доступ к сервису.

Однако в Facebook признались, что они допустили ошибку. Приложение The Re-Entry App проходило внутреннее тестирование, но случайно стало публичным, поэтому его убрали из общего доступа. Каким образом будет происходить адаптация бывших тюремных заключенных, разработчики пока не говорят. Не исключено, что сервис будет видоизменен и представлен в ином формате, поскольку Facebook часто экспериментирует с необычными идеями.

Источник: www.kommersant.ru