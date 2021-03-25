Финалистка «Почти знаменит» рассказала об издевательствах на музыкальных шоу в России

Оля Кекс, финалистка «Почти знаменит», пояснила о своих впечатлениях о конкурсе. Как отмечает певица, участники музыкальных шоу в РФ подвергаются издевательствам со стороны руководства программы.

Не так давно на российском телевидении закончилась трансляция шоу «Почти знаменит». Участники конкурса демонстрируют свои разнообразные таланты, пытаясь выиграть главный приз. В зрелищной программе участвуют как взрослые, так и дети, главным критерием для участников являются их уникальные способности. Одна из финалисток шоу, выступающая под псевдонимом Оля Кекс, пояснила правду о закулисье соревнований.

Как оказалось, масштабная программа является не только проверкой одаренности конкурсантов. Они показывают свои таланты и умения, при этом подвергаясь настоящим издевательствам. В первую очередь, как отмечает Оля Кекс, у Первого канала отсутствуют какие-либо четкие правила работы с участниками. Не объявляли им заранее и другие детали шоу, вплоть до даты и времени старта состязаний. Кроме того, несмотря на стремление к максимальному количеству групп поддержки у претендентов на победу, ни за проезд, ни за проживание родственников или друзей канал не платит.

В трансляции организаторы вырезают многие качественные и интересные номера только потому, что их исполнители не дошли до финала. Вырезали из эфиров и выступление самой Оли Кекс, которое она с таким усердием готовила. Сам конкурс очень изматывающий, никто из участников не может даже сходить поесть или в туалет до окончания съемок всех финальных эпизодов. При этом помещение, где проводятся соревнования талантов, душное и жаркое. Чемпионка по битбоксу сравнила «Почти знаменит» с тюрьмой, а всех конкурсантов с «узниками эфира». Они находятся в подавленном состоянии и буквально истощены как физически, так и морально.

Оля Кекс напомнила, что многие из ее конкурентов, как и она, специально для «Почти знаменит» подстраивали свой распорядок дня и рабочие планы. Однако никого из администрации телеканала это не интересовало, в итоге начинающие звезды не только теряли возможность дополнительной работы вне студии, но и не были включены в эфир, показанный по телевидению. При этом девушка не потеряла своего настроя и не намерена отказываться от возможности проявить себя в других подобных программах. Следующей ступенькой в мир шоу-бизнеса для нее может стать «Голос».

Источник: inforeactor.ru