 

Ученым удалось стереть ложные воспоминания

25.03.2021, 10:36, Разное
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Воспоминания можно «подбросить»

Воспоминания, которые мы считаем очень естественными, могут оказываться ложными. То есть, события, которые мы «четко помним», иногда не соответствуют реальности. Ученые считают, что наша память работает не как записывающее устройство. Воспоминания могут искажаться, трансформироваться, дополняться (1, 2, 3).

Анализ, проведенный в 2016 году, показал, что среди участников нескольких исследований у 30% людей встречались ложные воспоминания, у 27% – ложные убеждения (уверенность в том, что события, которых никогда не было, имели место).

Ученым ранее удавалось имплантировать ложные воспоминания участникам исследований – как детям, так и взрослым – при помощи психологических уловок. Обычно в таких случаях людям сообщают, что какое-либо вымышленное событие было реальным, а потом связывают его с информацией из источников, которые можно считать надежными. В реальной жизни известна практика «подбрасывания» ложной памяти людям во время допросов полицией.

Как хранятся наши воспоминания

Любое событие, воскрешаемое в памяти, восстанавливается неточно.

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Ложные воспоминания можно удалить

В новом исследовании ученые сначала попытались имплантировать ложные воспоминания 52 добровольцам. Это были правдоподобные истории, которые могли произойти в детстве, переплетенные с реально произошедшими событиями. Ученым помогли родители и друзья участников исследования, которые подтвердили, что вымышленные события происходили в реальности. За несколько сессий ненавязчивого убеждения примерно у половины людей сформировались ложные воспоминания.

Далее ученые попробовали «удалить» навязанные ложные воспоминания из памяти участников исследования. Для этого они просили тех определить источник этих воспоминаний. Потом им объяснили, что воспоминания бывают ложными, и что они могут появляться, когда человека просят вспомнить что-то много раз. Было проведено нескольких сессий такого разубеждения. После этого ложные воспоминания начали исчезать.

Спустя год ученые снова встретились с участниками исследования. Они обнаружили, что 74% людей с ложными воспоминаниями забыли или отвергли их.



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