Елизавета Пескова и Александра Жулина представили песню “Папа”, посвященную Дмитрию Пескову

Вчера дочь Татьяны Навки и Александра Жулина – Александра – выпустила свою новую песню под названием “Папа”. И оказалось, что это ее первая работа с дочерью Дмитрия Пескова и Екатерины Солоцинской – Елизаветой. Об этом обе девушки написали на своих страницах в Instagram. Изначально Лиза писала эти слова в качестве подарка Дмитрию на его день рождения, но теперь они послужили текстом для песни, которая уже попала в радиоэфир.

Я очень люблю писать. С детства веду дневник, пишу стихи и даже начала книгу. В этом году я просто села и написала папе на день рождения стихотворение. Видимо, накопилось достаточно энергии и чего-то вроде осознанности, чтобы сформулировать и сложить все эмоции в одно целое. Сидя в заметках этой осенью, я бы никогда не подумала, что получится песня.

Спасибо моей сестре Саше, команде “Жара” и @russkoe_radio за то, что сделали из стихов такой трек. Который, может быть, даже найдёт отклик в чьём-то, полном противоречивой и сложной любви к отцу, сердце. Песня “Папа” на всех площадках, – написала Лиза, опубликовав также несколько кадров с отцом из семейного архива.

Дмитрий и Елизавета Песковы

Хочу поблагодарить свою сестру @lisa_peskova, которая является автором прекрасных слов, посвящённых своему папе, а я, в свою очередь, была безумно рада поучаствовать в творческом процессе и стать исполнителем данной песни! Это наша первая с Лизой совместная работа.

Изначально мы не планировали выпускать песню и делали ее как подарок на День Рождения, но спустя время поняли, что ее должны услышать! Эта история об отношениях с отцом может найти отклик в сердце каждого из нас, – добавила Саша.

Свои первые шаги в мире шоу-бизнеса Саша Жулина сделала в 2016 году, когда ей было 16 лет. Сначала, воспользовавшись приемом выпускницы “Фабрики звезд” Саши Чвиковой, известной как Алекса, девушка перефразировала имя и стала Алексией. Затем выпустила свою дебютную песню и клип – “Мною дышишь”. Главную роль в видео исполнил солист группы MBAND Никита Киоссе, а активную поддержку в создании ролика Саше оказывала ее мама – Татьяна Навка.

Мне было важно контролировать весь процесс создания видео – монтаж, цветокоррекцию. После просмотра чернового варианта мы с мамой внесли несколько незначительных правок, но в целом все получилось отлично. Мне понравился процесс съемки, но когда становишься свидетелем создания готового видео – эмоции не описать, конечно. Зато теперь я знаю точно, что хочу снять еще не один клип, – рассказывала сама Алексия.

Саша Жулина

Почитать интервью с Сашей, которое она давала журналу HELLO! в 2016 году, можно здесь – “Певица Алексия: “Не хочу, чтобы меня представляли как дочь Татьяны Навки”.