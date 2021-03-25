 

Больше всего прививок от коронавируса делают за сутки в США и Индии – данные Bloomberg

25.03.2021, 10:06, Новости дня
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Лидерами по среднему числу сделанных за сутки прививок от коронавируса являются США и Индия. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg на вечер 24 марта.

Всего в мире с начала глобальной кампании вакцинации введено более 486 млн доз. 

К прививочной кампании присоединились за последние двое суток еще три страны, сейчас их 137.

Соединенные Штаты лидируют и по общему количеству прививок (более 130 млн), и по среднему числу вакцинаций в сутки – 2,49 млн.

В Индии каждые 24 часа делают в среднем 2,24 млн прививок, это второй показатель в мире.

В пятерку стран с наибольшим числом введенных вакцин входят, кроме США, Китай (82,8 млн), Индия (52,1 млн), Великобритания (31,1 млн) и Бразилия (17,4 млн).

В тройку государств с наиболее интенсивным процессом вакцинации входит также Китай – 2 млн прививок в день.

По числу прививок на количество населения лидирует Израиль – обе дозы вакцины ввели уже более чем половине жителей страны.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. Пациентов прививают вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 25 марта подтвердили уже 124 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 2,7 млн пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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