 

Украинскому нардепу сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов – Венедиктова

25.03.2021, 10:06, Новости дня
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Народному депутату Украины сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты более чем 97 млн грн налогов. Об этом 25 марта заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

“По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины)”, – заявила Венедиктова.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/124566189681058

По данным генпрокурора, следствием установлено, что подозреваемый в 2012 году начал хозяйственную деятельность по строительству в селе Петропавловская Борщаговка и селе Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

Венедиктова рассказала, что после завершения возведения домов подозреваемый зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015–2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций, пояснила генпрокурор.

Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%, говорится в сообщении.

“Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн”, – заявила генпрокурор.

Венедиктова не назвала имени нардепа.

Однако по информации источников “РБК Украина”, речь идет о народном депутате из группы “За майбутнє” Викторе Мялике. 

В 2020 году Мялик указал в своей электронной декларации, что является владельцем более 150 квартир в Киевской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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