В Украине за сутки прививки от коронавируса получили 18,5 тыс. человек

24 марта в Украине сделали более 18 тыс. прививок от коронавируса. Об этом 25 марта проинформировало Министерство здравоохранения на своем сайте.

“С начала кампании привито 155 587 человек, из них получили первую дозу 155 586 человек, завершил вакцинацию (получил обе дозы) – один человек. За 24 марта 2021 года привит 18 561 человек, из них вакцинирован первой дозой 18 561 человек, завершена вакцинация (обе дозы) – ноль”, – говорится в сообщении.

В Telegram Минздрав уточнил, что больше всего прививок сделали за сутки в Киеве (1750) и Днепропетровской области (1610).

“Прививки проводились 183 мобильными бригадами по иммунизации и 457 пунктами вакцинации”, – отметили в ведомстве.

По состоянию на 24 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 341 952 украинца.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, в течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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