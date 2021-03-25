Усик рассказал о предложении от главы UFC попробовать себя в смешанных единоборствах

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик рассказал о предложении от президента Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Даны Уайта попробовать себя в смешанных единоборствах. Об этом он сообщил в интервью XSport 23 марта.

“Мне недавно Дана Уайт написал сообщение, не хочу ли я попробовать себя в UFC. На что я ему ответил: “Send me please SMS, I’m ready” [“Отправь мне пожалуйста сообщение, я готов”]”, – прокомментировал он.

Украинский боксер заявил, что найдет для себя новое занятие, поскольку не намерен полтора года ждать результаты переговоров между британскими боксерами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

“У меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, танцую. Стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать. Я найду с кем побоксировать”, – заключил спортсмен.

По словам промоутера украинского боксера Александра Красюка, Всемирная боксерская организация (WBO) пока не может санкционировать поединок за временный титул, за который должны подраться Усик и британский боксер Джо Джойс, из-за неопределенной ситуацией с боем Джошуа – Фьюри. У британцев есть время до 15 апреля, чтобы договориться обо всех деталях.

“Санкционировать бой за временный пояс можно только тогда, когда есть ясность по главному поясу. Иначе нет юридических предпосылок. А ясности нет уже несколько месяцев. Есть граничная дата – 15 апреля. Насколько мне известно, ее согласовали между собой стороны Фьюри и Джошуа, чтобы к этому времени объявить точные дату и место проведения поединка. Если этого не произойдет, то их поединок не состоится следующим. В таком случае Фьюри будет драться, наверное, с [американским боксером-профессионалом Деонтеем] Уайлдером, а Джошуа будет обязан встретиться с Усиком”, – пояснил ситуацию Красюк в интервью XSport.

Усик в последний раз выступал в Украине в декабре 2015 года.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. За это время Усик провел два поединка: в октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом, а в ноябре 2020 года – британца Дерека Чисору по очкам, после чего стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Сейчас этот пояс принадлежит Джошуа.

Александр Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом мира (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу.

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