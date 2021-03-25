 

Запад по большому счету отказался от борьбы с режимом Лукашенко – эксперт Мошес

25.03.2021, 10:02, Разное
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Политический кризис в Белоруссии оказался крайне любопытным прецедентом для изучения. Происходящее в республике поначалу носило локальный характер, но позже переросло в интерес дипломатических отношений многих государств.

Политический исследователь Аркадий Мошес заявил, что Россия внесла свою лепту в белорусский вопрос. После того, как Москва оказала экономическую и идеологическую поддержку Александру Григорьевичу, геополитическое влияние на республику отошло на второй план.

Высокая бюрократизация не позволяет ни США, ни станам Евросоюза предпринимать радикальные меры по сдерживанию Лукашенко. Мошес отметил, что по большому счету Запад отказался от борьбы с режимом Батьки.

Можно сделать вывод, что зарубежные политики мало что могут предложить для решения данного вопроса. Тактика коллективного Запада не предполагает жесткого силового давления на режим последнего диктатора Европы.

Более того, такая стратегия включает в себя вынужденное взаимодействие с белорусской властью. Так или иначе, процесс, который начался еще до выборов в республике в 2020 году, уже не остановить с помощью репрессий, резюмировал Мошес.



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