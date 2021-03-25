Посол Антонов прибыл в Госдуму

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25.03.2021, 9:50, Новости дня
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.

Антонов находится в российской столице с воскресенья. Ранее он посетил МИД, передает ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента РФ Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций. 

В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав РФ и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». 



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