Названы самые надежные российские банки

Первые три строчки рейтинга 100 самых надежных кредитных организаций 2021 года по версии журнала Forbes занимают Сбербанк, Райффайзенбанк и Росбанк.

В десятку самых надежных кредитных организаций по версии Forbes также вошли ИНГ Банк (Евразия), «Эйч-Эс-Би-Си Банк», «Бэнк оф Чайна», СЭБ Банк, «Чайна Констракшн Банк».

Максимально надежными госбанками Forbes назвал занявший девятое место рейтинга ВТБ и Газпромбанк, расположившийся в списке на одну позицию ниже. Самым надежным частным банком остался Альфа-банк, занимающий 27-ю строчку рейтинга. На последнем, сотом, месте оказался банк Национальный стандарт.

При составлении рейтинга учитывались данные аккредитованных в Центробанке международных (S&P, Moody’s, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА», НКР) рейтинговых агентств.

На первом этапе выбирались банки, исходя из наличия рейтинга от любого из агентств. Внутри групп финансово-кредитные учреждения расположились по убыванию рейтингов, банки с одинаковым наивысшим рейтингом – в порядке убывания активов.