В колонии оценили состояние здоровья Навального

Блогеру Алексею Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, его состояние здоровья удовлетворительное, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«24 марта в учреждениях УФСИН РФ по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное и удовлетворительное», – сообщили в УФСИН, передает ТАСС.

Ранее адвокаты сообщили, что накануне их не пустили в колонию на встречу с подзащитным. Сторонники блогера предположили, что состояние здоровья Навального якобы ухудшилось. Адвокаты Навального сообщили, что будут добиваться свидания с ним в четверг.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.