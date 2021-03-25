 

В колонии оценили состояние здоровья Навального

25.03.2021, 9:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Блогеру Алексею Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, его состояние здоровья удовлетворительное, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«24 марта в учреждениях УФСИН РФ по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное и удовлетворительное», – сообщили в УФСИН, передает ТАСС.

Ранее адвокаты сообщили, что накануне их не пустили в колонию на встречу с подзащитным. Сторонники блогера предположили, что состояние здоровья Навального якобы ухудшилось. Адвокаты Навального сообщили, что будут добиваться свидания с ним в четверг.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Эксперты: «Делом Навального» Запад хочет разрушить стабильность в России

30.06 / В 2019 году “Укрпошта” выплатила в госбюджет в четыре раза больше дивидендов, чем за предыдущие 10 лет

25.02 / “Сосиски”, “Где унитаз?”. Каменских без макияжа показала свое утро

25.06 / Попова назвала сроки выпуска промышленной партии вакцины от коронавируса

05.08 / Кандидат в послы США в Минске призвала не упускать возможности в Белоруссии

19.10 / Песков отметил повышенный спрос на российскую вакцину от коронавируса за рубежом

30.09 / Умер создатель поросенка Фунтика

03.02 / Российская вакцина «Спутник V» по итогам третьей фазы испытаний показала эффективность 91,6%

09.10 / НАТО: Афганистан не должен снова стать убежищем для террористов

31.07 / Россия возмутилась осквернением памятника Рокоссовскому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска