Зеленые листовые овощи способны укрепить мышцы без тренировок

Ученые пришли к выводу, что для укрепления мышц и увеличения их силы необходимо добавлять в рацион зеленые листовые овощи. При этом для появления положительного эффекта достаточно в день съедать одну чашку таких овощей.

Исследованием влияния зеленых листовых овощей на укрепление мышц занимались сотрудники Университета Эдит Коуэн. Они изучили медицинское досье у 3759 австралийцев, которые в течение 12 лет участвовали в программе AusDiab Института сердца и диабета Мельбурна. У всех придерживавшихся определенной диеты была замечена одна общая особенность, заключавшаяся в особо сильных нижних конечностях.

Оказалось, что употребление зеленых листовых овощей с высоким содержанием нитратов позволяло на 11% улучшить эффективность мышц нижних конечностей. Кроме того, у таких людей была более высокой скорость ходьбы, она возрастала на 4%. По словам Марка Сима из Института исследований питания ECU, они получили еще одно доказательство того, что диета способна оказывать влияние на состояние здоровья.

Источник: glas.ru