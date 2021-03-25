 

«Обратился к религии»: Александр Домогаров рассказал о влиянии на него смерти сына

25.03.2021, 9:44, Разное
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Российский актер Александр Домогаров признался, что смерть сына оказала на него влияние. После трагического инцидента он сильно сблизился с религией и стал больше времени проводить в одиночестве.
В 2008 году Александр Домогаров пережил потрясение, узнав, что его 23-летнего сына Дмитрия вместе с тремя друзьями сбил внедорожник. Водитель впоследствии признавался, что ему не удалось справиться с управлением. Однако актер не находил себе места и не знал, как жить дальше.

В то время ему поддержку оказывали друзья и близкие. Именно они дали ему совет посетить церковь. Теперь Александр Домогаров регулярно ходит в нее, но все равно не понимает, почему Бог наказывает детей за грехи отцов. Именно с таким религиозным моментом актеру все еще сложно смириться.

Стоит напомнить, что ранее Александр Домогаров пожаловался на плохое самочувствие. У него потянуло спину после спектакля по мотивам произведения драматурга Уильяма Шекспира, где он исполнил роль короля Ричарда III.

Источник: www.starhit.ru



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