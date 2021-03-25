 

24 марта на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

25.03.2021, 9:12, Новости дня
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В среду, 24 марта, боевики на Донбассе семь раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 25 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“24 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. […] Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. О действиях вооруженных формирований РФ уведомили представителей ОБСЕ”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли в среду в районе населенных пунктов Водяное в Приазовье (из минометов калибра 120 мм), Авдеевка (из гранатометов различных типов и стрелкового оружия), Лебединское (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Шумы (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Богдановка (из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

С утра 25 марта боевики уже один раз нарушили договоренности о перемирии.

“Вблизи населенного пункта Светлодарск вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”, – рассказали в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2877225512558629/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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