Украинская теннисистка Костюк уступила в первом круге турнира WTA в Майами

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в первом круге одиночного разряда проходящего в США турнира WTA Miami Open с призовым фондом более $3 млн. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

25 марта (по Киеву) Костюк проиграла Цветане Пиронковой из Болгарии со счетом 6:7, 6:3, 3:6.

18-летняя украинка занимает 85-е место в рейтинге WTA, болгарка – 131-е.

“Большой теннис Украины” отмечает, что для Костюк это был первый официальный поединок после инфицирования коронавирусом в начале весны.

В турнире в Майами принимает участие еще одна украинка, пятая ракетка мира Элина Свитолина. Она начнет борьбу за титул в одиночном разряде со второго круга. Сегодня она сыграет против американки Шелби Роджерс, которая в мировом рейтинге находится на 52-м месте.

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