COVID-19 в Украине. Установлены сразу два рекорда

За последние сутки в Украине подтвердили 16 669 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 25 марта сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

“16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 марта 2021 года. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 4838 человек, летальных случаев – 362, выздоровело 6748 человек”, – написал он.

До этого рекордные цифры выявлений и смертности фиксировались соответственно 27 ноября 2020 года (16 294) и 23 марта 2021 года (342).

Сутками ранее в стране было выявлено 14 174 новых пациентов с COVID-19.

По данным министра, 24 марта в стране провели 128 615 тестирований на коронавирус, 57 818 из которых – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (1267) и Одесской области (1235).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 1 596 575 случаев коронавирусной инфекции, скончались 31 135 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 283 020 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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