Айза Долматова пожелала кремировать свое тело после смерти

Блогер и телеведущая Айза Долматова заявила, что не желает быть погребенной после смерти, она хочет, чтобы ее тело кремировали, а прах развеяли. Об этом она пояснила своим подписчикам в Instagram, с которыми устроила беседу в стиле вопрос-ответ.

Сейчас Айза Долматова находится на Мальдивах, где у нее проходит отпуск. Но иногда она выходит на связь с подписчиками. В один из таких сеансов у нее поинтересовались, планирует ли она свои похороны и в каком виде. Телеведущая сразу ответила, что традиционное погребение ее не устраивает.

По словам Айзы Долматовой, ей совсем не хочется лежать под землей, чтобы ее навещали родственники и друзья. Именно поэтому она решила кремировать свое тело после смерти, а прах Долматова пожелала развеять над океаном. Однако перед этим телеведущая рассчитывает принести пользу людям. Блогер отметила, что у нее здоровые органы, поэтому она отдаст их на донорство.

Источник: radiokp.ru