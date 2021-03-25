«Он мог стоить мне карьеры»: Катя Лель рассказала о столкновении с харрасментом

Российская певица Катя Лель стала жертвой харрасмента. Историю о том, как к ней приставали, она пояснила на церемонии вручения премии «Красота без границ».

Исполнительница не стала подробно рассказывать о личности назойливого человека, отметив, что через харрасмент прошли даже советские актеры. По словам Кати Лель, любой интересный человек когда-нибудь с этим сталкивался. Она в тот момент резко ответила, а потом расплачивалась за это, поскольку инцидент отразился на ее карьере не в лучшую сторону.

Стоит напомнить, что ранее Катя Лель утверждала, будто ее неоднократно похищали инопланетяне. После контактов с пришельцами она обнаружила в себе музыкальные способности, но однажды недосчиталась зубов.

Источник: teleprogramma.pro