 

«Он мог стоить мне карьеры»: Катя Лель рассказала о столкновении с харрасментом

25.03.2021, 8:50, Разное
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Российская певица Катя Лель стала жертвой харрасмента. Историю о том, как к ней приставали, она пояснила на церемонии вручения премии «Красота без границ».
Исполнительница не стала подробно рассказывать о личности назойливого человека, отметив, что через харрасмент прошли даже советские актеры. По словам Кати Лель, любой интересный человек когда-нибудь с этим сталкивался. Она в тот момент резко ответила, а потом расплачивалась за это, поскольку инцидент отразился на ее карьере не в лучшую сторону.

Стоит напомнить, что ранее Катя Лель утверждала, будто ее неоднократно похищали инопланетяне. После контактов с пришельцами она обнаружила в себе музыкальные способности, но однажды недосчиталась зубов.

Источник: teleprogramma.pro



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