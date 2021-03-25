 

Что произошло за день 24 марта

25.03.2021, 7:24, Разное
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Коротко.

  • Адвокаты Навального сообщили, что у политика ухудшилось здоровье, но администрация исправительной колонии №2 в Покрове отказывается пустить к нему защитников. Навальный уже неделю испытывает боли в спине, у него отнимается нога, но медики предложили лишь две таблетки ибупрофена, отмечает команда политика.

  • Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Теперь он сможет еще два раза баллотироваться на пост главы государства. Закон приняли во исполнение поправок к Конституции.

  • ФСБ задержала учащегося одного из лицеев в Сочи после того, как он якобы разместил во «ВКонтакте» «информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников». Оперативники уверили, что нашли у лицеиста части СВУ и взрывчатые вещества. На оперативной съемке виден телеграм-канал подростка, на который подписаны всего два человека. Там он якобы писал о намерениях совершить нападение. Среди других доказательств ФСБ: картинка в соцсети «ВКонтакте» с надписью «Ненависть» и комментарии «Страшно, но надо».

  • Правительство Пензенской области объявило об уходе в отставку в полном составе после того, как главу области Ивана Белозерцева арестовали по делу о получении взятки. Путин отстранил Белозерцева от должности. Досрочные выборы на пост губернатора региона пройдут 19 сентября в единый день голосования.

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  • Ангела Меркель отменила решение о жестком локдауне на Пасху в Германии. Канцлер признала личной ошибкой решение о пятидневных пасхальных выходных, под которыми фактически подразумевалось полное закрытие экономики: «Это моя и только моя ошибка», — пояснила она.

  • Канада ввела санкции против российских чиновников из-за отравления Навального вслед за ЕС, США и Британией. Под персональные санкции попали глава ФСБ Бортников, глава ФСИН Калашников, генпрокурор Краснов, заместители главы Минобороны Попов и Криворучко, 1-й замглавы АП Кириенко, чиновник АП Ярин, глава Росгвардии Золотов, а также полпред президента в Сибири Меняйло.

  • Суд в Москве приостановил действие решения Минюста о внесении в реестр СМИ-ионагентов журналиста издания «7×7» и автора «Новой газеты» Сергея Маркелова. Это уже второе подобное решения подряд — вчера суд в Пскове приостановил статус журналистки Людмилы Савицкой как СМИ-иноагента.

  • Экс-командира полка им. Ахмата Кадырова Аслан Ирасханов стал и.о. главы МВД по Чечне. Ирасханов фигурирует в расследовании «Новой газеты» о внесудебных казнях в помещениях полка ППС им. Ахмата Кадырова — он, по словам экс-сержанта полка, напрямую причастен к пыткам и казням.

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  • В Урус-Мартановском районе Чечни задержали около 20 родственников ЛГБТ-юношей, похищенных силовиками из Нижнего Новгорода. Их допрашивали о местонахождении родителей парней, требовали найти и привезти их в Чечню.

    • Источник: Новая газета



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