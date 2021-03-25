Весна пришла в Москву с опозданием на четыре дня

Метеорологическая весна с устойчивой среднесуточной температурой выше нуля пришла в Москву с опозданием на четыре дня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос « Евгений Тишковец.

«С сегодняшнего дня у нас стартует метеорологическая весна в Москве. Это когда среднесуточная температура устойчиво выше нуля градусов. То есть ночная плюс дневная температура делится пополам, и результат выше нуля. И это не на один денек, а уже встает на весенние рельсы», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.

Он добавил, что 25 марта в Москве воздух впервые прогреется до плюс 8-10 градусов, а в Подмосковье – до 6-11 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы.

«Сохранится переменная облачность, осадки исключены. Так что сегодня уже начнет припекать на солнце, и уже пора вносить корректировки в свой гардероб», – отметил он.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 мм ртутного столба, что в пределах нормы.

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