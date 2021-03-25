Курортный сбор предложили ввести во всех регионах

В РФ необходимо рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов правом на введение курортного сбора на своей территории, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Учитывая положительные промежуточные итоги проведения эксперимента, Минэкономразвития РФ считает целесообразным после завершения на территории РФ ограничительных и иных мероприятий, связанных с распространением COVID-19, рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов Российской Федерации правом на введение курортного сбора на своей территории», – отметили в министерстве, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что регионам нужно дать право самостоятельно решать вводить ли ему курортной сбор, устанавливать размер курортного сбора, льготные категории граждан и другие параметры сбора.

«Данное предложение в правительство РФ планируется направить в рамках ежегодного отчета о ходе и результатах проведения эксперимента», – добавили в Минэкономразвития.

По данным ведомства, на текущий момент за счет сбора удалось собрать 1,127 млрд рублей, в том числе в Ставропольском крае (где размер курортного сбора составляет 50 рублей) – 664,1 млн рублей, в Краснодарском крае (10 рублей в сутки) – 373 млн рублей, в Алтайском крае (30 рублей в сутки) – 90,4 млн рублей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой начать разработку закона, позволяющего всем российским субъектам вводить туристический сбор.

Напомним, закон о курортном сборе был принят в июле 2017 году. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Из-за коронавируса на сбор был введен мораторий.