Роберт Дауни-младший едва не погиб из-из инцидента во время прыжка с парашютом

Голливудский актер и звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший мог погибнуть из-за не раскрывшегося парашюта. Неприятную историю артист вспомнил на YouTube-канале The Late Show with Stephen Colbert.

Сейчас актеру 55 лет и он старается не рисковать напрасно. Но в молодости Роберт Дауни-младший обожал приключения и экстремальные виды спорта. Так, однажды он прыгнул с парашютом. В свободном падении во время скайдайвинга он пролетел 3,5 километра, а потом заметил, что у него перекрутился парашют.

В тот момент, отметил Роберт Дауни-младший, ему было не до веселья. Однако все обошлось успешно, парашют в итоге раскрылся, а актер не разбился о землю. Стоит отметить, что в прошлом году артист подтвердил свой окончательный уход из киновселенной Marvel, опровергнув возможное появление в роли Железного человека в картине «Черная вдова».

Источник: www.popcornnews.ru