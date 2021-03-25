Анна Горохова из «Пацанок» из-за голода съела свою собаку

Победительница третьего сезона шоу «Пацанки» Анна Горохова заявила, что в школьном возрасте она съела собственного пса. Однако узнала она об этом от матери только через несколько лет, вынудил ее пойти на этот шаг голод.

В шоу Наталии Гасанхановой, куда Анну Горохову пригласили в качестве гостя, она призналась, что в детстве ей приходилось жить в сложных условиях. У родителей иногда денег даже на еду не было. А однажды придя из школы, она увидела под столом тазик с мясом, а также заметила пропажу пса по кличке Блэк.

Мама тогда сказала Анне Гороховой, что собака сбежала. Она долго плакала, но потом поела мяса, не осознавая, чье оно. А недавно Горохова поговорила с матерью и та ей рассказала, что на самом деле в тазике было мясо Блэка. Кроме того, с собачьим мясом звезде «Пацанок» пришлось столкнуться в другое время, когда она пришла к своим друзьям в гараж. Те открыто заявили, что едят собачье мясо, но Горохову это не смутило, и она присоединилась к трапезе.

Источник: csn-tv.ru