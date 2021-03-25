Токсичная зараза продолжает убивать слонов в Ботсване – ученые исключили сибирскую язву и инфекции

В прошлом году от загадочного недуга в Ботсване погибли сотни слонов. Официальное расследование показало, что это не сибирская язва и не какие-то бактериальные или вирусные инфекции. Власти обвинили во всем цианобактерии, но вопросы остаются.

Начиная с мая 2020 года в Ботсване начали массово погибать слоны. За несколько месяцев число умерших животных перевалило за несколько сотен.

На телах слонов не были найдены какие-либо раны, так что нападения браконьеров сразу было исключено. Затем подозрение пало на яд и вирусную или бактериальную инфекцию, но это тоже было отклонено.

Тем временем слоны в Ботсване продолжают умирать, хотя и куда меньше количественно, чем прошлым летом. С начала 2021 года в Ботсване на территории заповедника Мореми было обнаружено 39 трупов слонов, чью причину смерти установить не удалось.

Заповедник Мореми находится примерно в 100 км к югу от региона Серонга, где слоны массово погибали прошлым летом. То есть это уже вторая точка распространения загадочного мора слонов в Ботсване.

Предварительное расследование исключило сибирскую язву и бактериальные инфекции, поэтому одной из основных версий стала та, которая предполагала, что слоны погибают из-за токсичных цианобактерий (сине-зеленых водорослей), обитающих в водоемах и влажной почве.

В сентябре 2020 года был выпущен отчет правительства, где было указано, что причиной смерти слонов являются именно ядовитые цианобактерии. В ее пользу говорило то, что больше всего трупов слонов было найдено на тропах, ведущих к водопою.

Правда почему в таком случае погибают именно слоны, а не все прочие животные, так и осталось неясным. И эта версия также не объясняет, почему слоны начали погибать от цианобактерий именно в Ботсване, а не в других странах Африки.

То, что животных не травят браконьеры, было ясно еще в прошлом году, так как у погибших слонов ценные бивни оставались в полной сохранности.

"Дальнейшие лабораторные исследования продолжаются. Обширные полевые и воздушные исследования не выявили повышенной смертности других видов диких животных в этом районе", – говорится в заявлении местного министерства окружающей среды.

Защитников животных версия с цианобактериями тоже не особо устроила и они продолжают давление на власти Ботсваны, пытаясь ускорить расследование, но пока это не дает результатов.

Ясности в загадку не внесли и показания местных жителей, которые рассказали, что незадолго перед тем как упасть замертво многие слоны начинали ходить кругами, словно у них была нарушена работа центральной нервной системы.