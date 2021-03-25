Загадочные сверхскоростные НЛО овальной формы несколько дней пугали экипажи военных кораблей США

В июле 2019 года как минимум четыре военных корабля ВМС США, патрулирующих возле берегов Калифорнии, подверглись преследованию загадочных скоростных НЛО, чьи характеристики превосходили параметры любых коммерчески доступных беспилотников.

В руки журналистам The Drive попали записи корабельных журналов с четырех кораблей ВМС США, дислоцированных у берегов Калифорнии в районе Лос-Анджелеса.

Согласно этим записям, загадочный "рой дронов" в количестве шести штук в форме драже "Тик-Так" (по всей видимости овальные) несколько дней преследовали эти эсминцы с непонятными целями.

Данные инциденты произошли в июле 2019 года и было отмечено, что эти объекты летели по небу со скоростью до 45 миль в час, преодолев на такой скорости не менее 100 морских миль, что намного превышает возможности любых современных коммерчески доступных беспилотников.

Эти инциденты были доведены до сведения начальства и ФБР, после чего ВМС США начали расследование того, кому могли принадлежать таинственные "дроны". Нашли ли они ответ на этот вопрос, неизвестно, так как было решено засекретить все сообщения о ходе расследования.

Все началось примерно в 22.00 14 июля 2019 года, когда два НЛО были замечены с борта эсминца USS Kidd. Через несколько минут после этого USS Kidd перешел в тихий режим, сводя к минимуму связь, поскольку они решили, что столкнулись с предполагаемой угрозой.

Далее экипаж связался с военным кораблем USS Rafael Peralta, находящимся неподалеку, а потом еще несколько эсминцев США, патрулирующих поблизости, заметили непонятные огни в небе. В 22:03 о наблюдении "роя дронов" сообщил эсминец USS John Finn и отметил, что объекты мигают красным цветом.

В 23:23 экипаж USS Rafael Peralta заметил яркий белый свет, парящий очень низко над их кораблем, прямо над каютами экипажа. Этот объект летел в воздухе со скоростью около 16 узлов в условиях плохой видимости, ничуть не отставая от скорости корабля.

Он преследовал эсминец в течении 90 минут и было ясно, что его возможности находятся далеко за пределами возможностей известных гражданских дронов.

На следующую ночь дроны вернулись и снова начали преследовать корабли, когда те патрулировали ближе к материковой части Калифорнии. Сообщается, что военные корабли США имеют современные системы обнаружения, но они не смогли заранее заметить эти дроны.

В эту ночь рой дронов был куда активнее и преследовал корабли в течении целых трех часов, регулярно приближаясь близко к ним, отдаляясь и потом снова приближаясь. К примеру экипаж USS Russell менее чем за час наблюдал девять налетов "роя дронов".

Судя по бортовым записям USS Russell, дроны буквально кишели повсюду, держась на высоте от 1000 до 700 футов и, казалось, что они были способны двигаться в любом направлении.

Трехчасовое безумие активности НЛО продолжалось почти до полуночи, и ни один из боевых кораблей США не мог с уверенностью сказать, откуда взялись эти дроны.

Тотчас же было уведомлено высшее командование ВМФ, в том числе начальник управления военно-морских операций (CNO) и командующий Тихоокеанским флотом. Бюро ФБР в Лос-Анджелесе также было привлечено для расследования инцидента.

Последующее расследование показало, что в то время в этом районе находилась лишь горстка гражданских судов, которые предположительно могли использоваться в качестве посадочных площадок для дронов. Следователи подозревали, что дроны могли быть запущены с находящегося поблизости катамарана ORV Alguita. Однако, хотя на борту Alguita действительно было найдено несколько беспилотников, быстро выяснилось, что эти дроны не способны на сложные авиационные подвиги.

Здорово попугав американские эсминцы 14 и 15 июля, "рой дронов" исчез на десять дней, вновь объявившись с новыми налетами 25 и 30 июля. В этот раз они прилетали чуть-чуть позднее, около 1:20 ночи. И хотя в то время уже полным ходом шло засекреченное расследование, эти таинственные дроны снова никому не удалось отследить.

Журналисты The Drive очень озадачены данными инцидентами, а особенно скоростными характеристиками этих дронов и тем фактом, что некто мог управлять сразу шестью подобными дронами в сложных условиях плохой видимости. И при этом действуя настолько нагло и открыто.