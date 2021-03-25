УП – Зеленский заблокировал украинские счета евродепутатов за визит в Крым

Владимир Зеленский ввёл в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против нескольких французских евродепутатов из-за посещения Крыма. Как пишет «Украинская правда», ограничения вводятся на три года и предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и отказ в предоставлении и отмене виз.



Reuters

Владимир Зеленский наряду с ограничениями против почти сотни российских компаний и физических лиц ввёл в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против нескольких французских евродепутатов, которые ездили в Крым. Как пишет «Украинская правда», соответствующий указ опубликовал офис президента Украины вечером 23 марта.

В приложении со списком физлиц фигурируют трое европарламентариев: Вирджини Жорон, Жан-Лен Лакапель и Филипп Оливье. Все они являются представителями крайне правой политической группы «Идентичность и демократия».

Санкции вводятся на три года и предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины.

В документе не упоминается причина для введения санкций против указанных лиц, но почти наверняка это визит в Крым летом 2020 года для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции России. Делегацию возглавлял депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.