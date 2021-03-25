 

Лавров пригласил главу МИД Южной Кореи в Москву

25.03.2021, 7:08, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил главу МИД Южной Кореи Чон Ый Ена в Москву на переговоры.

«Переговоры были весьма полезными и своевременными. Рассчитываю на продолжение наших контактов в рамках визита господина министра в Москву, я передал ему соответствующее приглашение», – передает ТАСС слова Лаврова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой.

Напомним, во вторник Лавров сообщил, что обсудил на переговорах с главой МИД Китая Ван И вопросы подготовки двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.



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