Лавров пригласил главу МИД Южной Кореи в Москву

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил главу МИД Южной Кореи Чон Ый Ена в Москву на переговоры.

«Переговоры были весьма полезными и своевременными. Рассчитываю на продолжение наших контактов в рамках визита господина министра в Москву, я передал ему соответствующее приглашение», – передает ТАСС слова Лаврова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой.

Напомним, во вторник Лавров сообщил, что обсудил на переговорах с главой МИД Китая Ван И вопросы подготовки двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.