Эксперт рассказал об особенностях использования стекла-антишпиона для смартфонов

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25.03.2021, 6:28, Новости дня
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Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Рябинин советует скрывать экран смартфона от посторонних глаз. Он утверждает, что в данном случае надежная защита обойдется пользователю всего-то в 200 рублей.

Рябинин советует устанавливать на экран специальное стекло-антишпион. После этого изображение окажется невидимым для человека, находящегося сбоку. Качество изображения для самого пользователя останется на высоком уровне.

По словам специалиста, злоумышленники очень часто пытаются подсмотреть информацию на чужом смартфоне. Например, их интересует пин-код, сумма на банковском счете, приходящие сообщения и другие данные. Две сотни рублей – небольшая цена за то, чтобы избавиться от таких рисков.



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