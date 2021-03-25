 

Смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro представлены официально

25.03.2021, 6:28, Новости дня
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Китайская компания провела официальную презентацию двух новых моделей смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Как и ожидалось, гаджеты получили современный дизайн и хорошие технические характеристики.

В частности, здесь использована фронтальная камера Sony IMX471, обеспечивающая съемку фото на 16 Мп. Также есть датчик на 48 Мп, который моет отснять до 30 кадров в секунду. Смартфоны созданы на основе процессора Snapdragon 888. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Гб. На основном диске помещается, соответственно 128 и 256 Гб.

Эксперты напоминают, что представленные модели были весьма ожидаемыми на рынке. Наверняка они понравятся покупателям и обеспечат производителю хорошую прибыль.



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