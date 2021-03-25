Синоптики рассказали о погоде в Москве

Небольшая облачность, местами гололедица и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит шесть-восемь градусов тепла, в ночь на пятницу она может опуститься до минус одного градуса, передает ТАСС.

Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс четырех-девяти градусов, в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.