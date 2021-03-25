 

Синоптики рассказали о погоде в Москве

25.03.2021, 6:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Небольшая облачность, местами гололедица и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит шесть-восемь градусов тепла, в ночь на пятницу она может опуститься до минус одного градуса, передает ТАСС.

Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс четырех-девяти градусов, в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Умер актер Сергей Колтаков

15.03 / “Грэмми 2021”. Запоминающиеся мужские образы музыкальной премии. Фото

01.09 / Перемирие на Донбассе. Боевики совершили две вооруженные провокации в Донецкой области – штаб ООС

30.06 / Обнаружен эффективный метод борьбы с неизлечимой болезнью

30.12 / Глава российского “Газпрома” Миллер может лишиться своего поста – СМИ

04.08 / Тимошенко хотела стать главой украинской делегации в ТКГ

19.03 / C помощью проекта лунной станции России и Китай открыли новую эру сотрудничества в сфере космоса

21.12 / Путин присвоил Зиничеву звание генерала армии

18.09 / Киев счел «формулу Штайнмайера» несовместимой с Минскими соглашениями

15.07 / В ближайшие недели Офису президента Украины передадут концепцию переходного правосудия для Крыма и ОРДЛО – Кориневич

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска