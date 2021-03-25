Лед тронулся раньше времени на Москве-реке
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Москва-река начала освобождаться ото льда раньше срока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Лед тронулся в прямом смысле на Москве-реке. Это выше Москвы», – сказал Вильфанд.
По словам эксперта, вскрытие ледового покрова произошло раньше времени, так как в Москве и Подмосковье много предприятий, в реку поступают теплые воды стоков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «на Оке предприятий гораздо меньше, поэтому она еще покрыта льдом».
Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в четверг.
Смотреть комментарии → Комментариев нет