 

Лед тронулся раньше времени на Москве-реке

25.03.2021, 6:14, Новости дня
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Москва-река начала освобождаться ото льда раньше срока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Лед тронулся в прямом смысле на Москве-реке. Это выше Москвы», – сказал Вильфанд.

По словам эксперта, вскрытие ледового покрова произошло раньше времени, так как в Москве и Подмосковье много предприятий, в реку поступают теплые воды стоков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «на Оке предприятий гораздо меньше, поэтому она еще покрыта льдом».

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в четверг.



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