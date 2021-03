«Чикагский Вестник» № 16: «Дивный новый мир Америки»





– Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и политологом Станиславом Вольховским. Приветствую, Станислав!

– Добрый день, Дмитрий!

– Сегодня, как мы и обещали, продолжим тему чёрного расизма, расизма наоборот. В этом направлении есть свой резон. Последние дни принесли нам массу интереснейших новостей. Например, президент США Байден высказался за то, чтобы поддержать требования темнокожих комьюнити о том, чтобы были выплачены репарации за рабство в размере многих, многих миллиардов долларов. По-моему, называлась сумма полтора триллиарда. Такие интересные новости последних дней.

Плюс есть ещё новости. Я специально себе их распечатал, потому что даже в трезвом состоянии их сформулировать очень сложно, не говоря уже о том, что я немного попил чаю перед тем, как прийти в гости к Станиславу.

В одном из наших американских штатов нашли расизм в математике. Понимаете, да? Математика теперь оказалась расистским предметом. Объясняю: «Власти американского штата Орегон нашли идею превосходства белой расы в традиционном курсе математики. По мнению департамента образования штата, это проявляется в сосредоточенности на поиске правильного ответа». Да-да, дорогие друзья, я не оговорился. Если математика просит вас сосредоточиться и найти правильный ответ, то это означает, что составители учебника расисты. Причём, конечно, белые расисты. Замечу, что об этом инциденте сообщил не кто-нибудь, а «Fox News», что говорит о том, что новость проверенная, а не какая-нибудь дезинформация и не шутка. Как сообщает «Fox News», департамент разослал учителям приглашение на курс «Путь к математической справедливости». Такое вот название.

– Ха-ха-ха.

– Да, на сайте курса отмечается, что представление о том, что математика является чисто объективной, однозначно ложно, по мнению его авторов. Именно убеждение в существовании объективности или нейтральности является характеристикой белого превосходства. Вот такие душераздирающие новости.

С одной стороны, президент будет поддерживать идею о выплате репараций темнокожим потомкам рабов. С другой стороны, у нас тут развивается этноматематика. Этноматематика – это не мой термин, я взял его из той самой новости, которую только что зачитал. Конец новости звучит ещё более оптимистично: «Вместо привычного курса учителям рекомендовали использовать этноматематику». Вот тот самый термин.

– Ха-ха-ха.

– Да, этноматематика, которая выявляла бы способы использования математики для продвижения расизма. Итак, дорогие друзья мои, вместо математики – этноматематика, вместо мирного сосуществования и равенства рас у нас будут постоянные репарации темнокожим. Если, конечно, «левацкие» идеи победят. Вот такое у нас начало передачи сегодня в очередной раз. Очень весёлое или, напротив, очень невесёлое. Это уже с какой точки зрения посмотреть.

– Думаю, что подобные новости возможны на ещё «Fox». Хотя с «Fox» тоже происходят очень странные вещи. Видимо, там очень серьёзно боятся за своё будущее. Вобщем, такие новости возможны только у нас на передаче, потому что в американских программах там воспримут очень неадекватно даже одну такую новость. А уж если мы посвятим целую передачу или час передачи этой щекотливой теме, то, думаю, это будет последняя передача, которую мы сделаем на американском телевидении или радио.

На самом деле то, что происходит с репарациями, к этому очень долго шли. Этот вопрос очень долго пытались продвинуть всё дальше и дальше. Но постепенно он двигался. Когда я приехал в Америку, и даже, когда я находился в Америке уже лет 20, всё равно это не считалось каким-то серьёзным вопросом. С этим выступали те люди, которых можно было назвать легко чудаками.

– Юродивые.

– Идеалисты, да, или юродивые. Не будем говорить, что маргиналы. Но постепенно в нашем дивном новом мире невозможное становится возможным. А по заветам дедушки Сороса, который в одном из интервью в начале прошлого 2020 года, сказал, что в наше время невозможное и невероятное становится обязательным. Мы это и видим. Я очень рад, что ты нашёл такое свидетельство этноматематики. Тут есть ещё две новости, связанные с этим. Не знаю, весёлые или нет. Оказывается, расизм подстерегает нас не только в учебниках математики, которые подло угнетают наш мозг, заставляя нас сосредотачиваться.

– Заставляют нас сосредотачиваться и искать истину.

– Да, и искать истину. Верить, что дважды два – четыре, а не так как мы решим.

– Это особенно страшно, да.

– Оказывается, коварный расизм подстерегает нас и в магазинах. Потому что ещё 5 июня 2020 года в публикации в журнале «Delish.com». Появилась статья о том, что тайные акты расизма происходят в продуктовых магазинах и ресторанах. И происходят постоянно. Переведу с английского: «Cover acts of racism had been happening in grocery stores and restaurants forever». Иногда они такие тайные и тихие, что вы даже не заметите их.

– В чём же это заключается, как утверждают авторы этой статьи?

– Например, в знаменитом расположении еды. Если у нас есть некая этническая полка, оказывается, это очень плохо. Потому что это тоже у нас считается расизмом. Статья серьёзная, здесь ничего такого нет. Даже автор кается. Кстати, это тоже признак времени. Хотя она является представителем латиноамериканской национальности и лишь похожа на белую. «Я постоянно имею выгоды от моей белой привилегии», – пишет автор этой статьи Алексис Морильо.

– В чём же привилегия заключается?

– Господи, да потому что она похожа на белую! Она же и пишет, что она похожа на белую, поэтому её принимают за белую. И, естественно, дают ей всевозможные привилегии, которые дают белым людям.

– А она не приводит каких-то конкретных примеров? Я вот хочу сходить в магазин и получить какую-то привилегию, как белый человек. Но пока что такого ещё не видел. Или что? Что?

– Может быть, нам выдадут специальные удостоверения белых.

– Супрематистов.

– Да. Белой звезды.

– Заслуженный белый супрематист.

– В форме белой звезды – это, конечно, нехорошая шутка. Но в каждой шутке есть доля шутка.

Читаем дальше: «Сегрегация существует на полках, потому что одни продукты задвигают дальше, другие продукты ставят ближе». И это не воля магазина, не воля покупателя, а, оказывается, сегрегация. Вот такие примеры.

– Сегрегация – это расстановка товаров по их цвету на полках? Это сегрегация с их точки зрения?

– Не по их цвету, а по их признаку. Если, допустим, мексиканскую еду мы задвигаем дальше, то, оказывается, мы дискриминируем её. Я не знаю, что происходит, когда мы ставим её на первый план.

– Потрясающе.

– Но отдельное место для мексиканской еды кто-то тоже может воспринять, как жуткий расизм, потому что это сегрегация. Это мы выдвигаем на отдельное место только мексиканскую еду. Я сам не до конца понимаю весь этот механизм, без бутылки здесь не разобраться, тут ты абсолютно прав по поводу чая. Но люди это пишут на полном и абсолютном серьёзе.

– Удивительно. То есть, мы можем избежать расизма, свалив товары в магазине в одну кучу? Чтобы люди подходили, разгребали эту кучу, которая не будет никак не систематизирована и не сегрегирована. Только тогда это принесёт удовлетворение людям с цветной кожей?

– Сначала мы должны признать, что это всё существует. Мы должны признать. Мы должны активно против этого бороться. В частности, ходить в рестораны, которыми владеют, допустим, наши чернокожие. Ходить и в магазины, которыми владеют наши чернокожие. Также продвигать разнообразие в индустрии еды. «Diversity in food industry». Что бы это значило, я не знаю.

– Замечательно. Знаешь, Станислав, слушая все эти вещи про репарации темнокожим потомкам рабов, я вспоминаю вот что. На самом деле рабство в Америке начиналось вовсе не как рабство темнокожих рабов. Здесь рабом мог стать любой. Начиналось рабство, в частности, с того, что англичане в войне с Ирландией захватили ирландцев и привезли их сюда. И они были рабами. Как насчёт ирландцев, белых потомков рабов? Они почему не требуют никакой компенсации? Это как раз и есть расизм. Почему одни потомки рабов имеют право на получение компенсации, а другие нет? Плюс индейцы могли быть запросто рабами. Плюс в США до Революции, до Освободительной войны, существовала ещё и такая практика, как продажа в найм. Молодых людей вербовали из Европы, предлагали им свободную жизнь в будущем, рай на земле и так далее. Если они поначалу будут в чьем-то услужении в качестве рабов. Они говорили: «Вот, поработаешь, будешь рабом, выплатишь, что ты в себя не веришь?»

– Боже мой! Именно это сказали, наверное, Горбачеву и Ельцину во время перестройки.

– Конечно, я думаю, что времена меняются, а тактика остаётся. Да-да, «вот поработаешь, ты слабак что ли, пять лет поработаешь, помашешь топором, сено покосишь, а потом заживёшь, как богатый член свободного общества».

Такие люди попадали в кабалу и, как правило, от этой кабалы уже не освобождались. Задача рекрута была в том, чтобы убедить человека, что Америка – рай на земле, что всё это – временные сложности. И что любой, хоть немного способный человек, легко эти сложности преодолеет, а потом будет жить богатой роскошной прекрасной и долгой здоровой жизнью.

– И даже может стать Рокфеллером.

– И даже сможет стать Рокфеллером и даже лучше. Даже Ротшильдом. Много кем можно стать, побывав немно-ожечко в рабстве. Подумаешь! Бывает. Вот таким образом белые европейцы попадали в рабы. Итак, мы видим, что темнокожие были вовсе не единственные рабы на этом континенте. Поэтому почему мы говорим о выплатах только им?

– Но мы же не говорим о серьёзно. Всё это движение не занимается реальной историей, оно даже не занимается борьбой с несправедливостью. Это просто тактика, во всяком в этой начальной стадии, для вышибания денег. Это тактика для запугивания тех, кто уже назначен на роль жертвы. В каждом подобном режиме кого-то назначают на роль жертвы. В нацистской Германии это были евреи, в Советской РФ 20-ых годов – представители буржуазных классов, буржуазии, а также священники, бывшие белогвардейцы. То есть, эти люди не могли ничего сделать, чтобы не быть врагами этого нового режима.

– Если человек хорошо работал, то говорили, что он притворяется, чтобы быть хорошим членом коллектива, он что-то затаил.

– Максимум, на что они могли рассчитывать – это на роль попутчика. Но в любой момент этого попутчика могли разоблачить. Вот почему он улыбается слишком широко? Что он скрывает за этой улыбкой? В Германии это было ещё сложнее. Хотя существовали, конечно, для богатых евреев титулы почётных арийцев. Но они использовались нечасто. А бедным или тем, кто не был знаком лично с рейхсмаршалом Герингом, им приходилось гораздо тяжелее. В данном случае мы имеем ту же ситуацию. Когда определённую группу людей, в данном случае белых американцев, возьмем ещё уже, – белых мужчин, их делают врагами всего самого лучшего в мире.

– Хочу ещё одну новость тебе преподнести, чтобы ты её как-то прокомментировал. В тренинге для сотрудников «Coca-Cola» призвали быть менее белыми. Компания «Coca-Cola» провела для своих сотрудников онлайн-тренинг, в котором рассказала, как быть менее белыми. Об этом сообщила блоггер и выставила этот сюжет на YouTube. Как доказательство, можно увидеть эти скриншоты с этого тренинга. На снимках видно, что тренинг доступен в соцсети LinkedIn и был подготовлен автором книги «Белая хрупкость» Робином Дианджело.

– Есть такая книга.

– На одном из слайдов предлагается научиться быть менее белыми. По словам лектора, это значит быть (внимание!) – «менее угнетающим, менее высокомерным, менее невежественным и более скромным». В презентации терзаются, что единичные… Ха-ха-ха. Простите, но от смеха я уже давлюсь. Так вот, я надеюсь, что это пока что ещё смешно.

– Пока ещё смешно.

– Да. Как мы будем говорить об этом в будущем – еще неизвестно. Может быть, со слезами на глазах. Более скромными нужно быть, друзья мои. Вот что значит быть менее белым. В презентации утверждается, что «единичных семинаров недостаточно для того, чтобы решить проблему расизма». Таково мнение компании «Coca-Cola».

Авторы семинара полагают, что компании должны проводить собрание групп единомышленников и межрасовые дискуссии, а также затрагивать вопросы расизма в ходе собеседований. Представитель «Coca-Cola» подтвердил, что семинар был одобрен в компании. Однако, при этом он сказал, что вызвавшие резонанс слайды, не были основным фокусом образовательной программы. Вот такие интересные новости.

– Это неудивительно в этом безумном-безумном новом мире. Такие новости, увы, попадаются нам всё чаще и чаще.

В ответ на эту новость я тоже процитирую очень интересную статью, которая была опубликована на супер либеральном российском сайте «Медуза». Это известный либеральный сайт, антипутинский, прозападный, так что с рукопожатностью у него всё в порядке. Но. Они опубликовали статью британского философа и профессора Эдварда Скидельского, который происходит из довольно знатного британского рода. Его отец – член палаты лордов, барон. Самое смешное, что эта статья даже не опубликована ещё на английском языке. В предисловии написано, что в оригинале на английском языке она до сих пор не опубликована. И она впервые публикуется на русском языке. Понятно, почему. Потому что этот человек сделал достаточно неплохой анализ, он с ужасом анализирует, во что превращается эта идея терпимости. Он пишет, что идея терпимости заменяется на другую концепцию, концепцию афирмейшен. Это значит, что терпимость – это только когда мы терпим тех, кто нам не нравится. А теперь мы должны их активно, активно любить. И как это мотивируется? Я процитирую:

«От каждого из нас ожидается не просто воздержание от зла, но готовность ревностно защищать добро. Нейтралитет рассматривается, как попытка скрыть своё подлинное неприглядное лицо.

– Вот оно что.

– «Молчание – это измена». Кстати, за этим слоганом «это имеет значение» всё более популярными ныне становится «антирасист». Человек, который антирасист, – это не просто не расист. Это человек, который активно борется с расизмом, по мнению этих идеологов. Активная борьба – это, прежде всего, покаяние. Например, вот такое. Опять цитата:

«Существуют и другие ритуалы, которые помогают виновным ощутить свою вину. Например, участники «парада привилегий» должны сделать один шаг вперед за

каждую привилегию, которой они пользуются (шаг за белый цвет кожи, шаг за мужской пол, шаг за гетеросексуальность, шаг за цисгендерность – это что такое?) и один шаг назад за каждую отсутствующую у них привилегию. После этого участникам предлагается «подумать» о том, чему научили их вышеописанные действия».

– Станислав, давай мы продолжим чтение этой удивительной статьи и обсуждение в следующем сегменте передачи. Я напоминаю, что с вами был «Чикагский Вестник», через несколько минут мы вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами, впереди много интересного!

– И вновь здравствуйте, дорогие мои друзья! В эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и политологом Станиславом Вольховским. Мы продолжаем эту тяжелую и печальную тему: чёрный расизм в США. Каким образом так всё перевернулось? Да одному богу известно. Тем не менее, мы продолжаем обсуждение статьи, которую в конце первого сегмента передачи мы начали читать. Статья рассказывает о том, что необходимо быть активным антирасистом. Это значит каяться, каяться, каяться – такова активная жизненная позиция.

Станислав Вольховский:

– Каяться и снова платить. Желательно активно сесть на рацион, на пост. И, возможно, узаконить право первой ночи для лидера темнокожих комьюнити вашей деревни.

– А это ещё идет, ещё идёт. Я ещё раз напоминаю, что это пишет британский философ Эдвард Скидельский. Опять-таки, это не является страшной путинской пропагандой, как бы вы могли подумать. Мы только что говорили о взятой из арсенала культурной революции, некоем «параде привилегий», где участники этого странного действа должны каяться и делать шаг вперёд за свою некую привилегию, и шаг назад за отсутствие этих привилегий.

Китайцы, кстати, это очень сильно чувствуют, как люди, которые пережили культурную революцию. Приведу отрывок, цитату из этой статьи: «Одна китайская коллега недавно призналась мне, что стала чувствовать себя менее свободной в Британии, чем дома — в Пекине или Шанхае. Если там определенные темы нельзя затрагивать публично, то среди друзей, как правило, можно говорить всё, что думаешь. Здесь же ей приходится следить за собой все время, даже в кругу друзей. Кажется, помпезное выражение «свободный мир» постепенно теряет смысл». Это пишет британский, подчеркиваю, философ.

И вишенка на торте. Опять вернёмся к образованию.

– Внутренний цензор, да? Развивается внутренний цензор.

– Да. Конечно.

– От которого мы так пытались убежать в своё время. И я в это глубоко верил, что внутренний цензор – это плохо. Что нужно говорить то, что думаешь, свободно высказывать свои мысли. Это и значит быть членом свободного мира. Когда-то я действительно верил в эти идеи, это был мой идеал. Но не знаю, насколько это было всё правдой. Может, где-то внутри они уже к этому готовилось, а это всё было ширма. Как говорил один из философов, «это всё для идиотов из Восточной Европы».

– Соглашусь с этим философом, что это, действительно, была ширма. Несмотря на декларируемые ценности свободы и демократии, здесь люди очень хорошо всегда знали, что говорить можно, а что говорить нельзя. Но с развитием корпоративной диктатуры, которая все более ширится и крепнет в США и в Европе, эта диктатура становится всё более открытой, соответственно, место для какого-то дискурса – сжимается. Кроме того, действительно, не надо уже никого гипнотизировать или завлекать своим свободным обществом. Потому что Советского Союза больше нет. РФ тоже стала такой западной рыночной страной демократии. Хотя, как всегда, со своим собственным уклоном. Поэтому уже никто не хочет Россию куда-нибудь мягко втягивать, как втягивали советских людей. Поэтому отпадает причина создавать все эти ширмы. И они просто постепенно ликвидируются, цирк закрывается, тушит свои огни, собирает афиши, уезжает. Западный обыватель вдруг оказывается наедине с ужасной идеей, что тоталитаризм толерантности или тотолерантность я бы сказал, она гораздо страшнее, чем коммунистический тоталитаризм, о котором он читал в своих американских и европейских газетах.

– Удивительно, как сочетается распад Советского Союза с демонтажем классической Америки. Демонтаж Америки всё же не был так заметен, как распад СССР, Америка как бы устояла, даже экономически расцветала какое-то время. Тем не менее, если посмотреть на те внутренние процессы, о чём мы со Станиславом говорили достаточно подробно в наших предыдущих передачах, демонтаж свободы слова, когда уничтожались те правила, которые помогали маленьким корпорациям существовать в медиарынке, в медиапространстве, обеспечивая им конкурентную возможность для реализации себя, – все это, к сожалению, уходит всё больше в прошлое. Мы сталкиваемся всё больше с этой диктатурой хайтека в информационном пространстве. Скоро голос, который будет раздаваться против них, будет ли он слышен?

– Свобода слова уже не нужна. Более того, она становится опасной. Поэтому нынешние американские лидеры ведут себя всё больше, как старые деятели брежневской эпохи советского времени. Они глушат мнения, которых они боятся. Они запрещают то, что, как они считают, подрывает демократию. Если несколько постов на Фейсбуке, какая-нибудь радиопрограмма или какой-нибудь блог может подорвать великую американскую демократию, которой сами жители США хвастались направо и налево, то так ли уж сильна эта демократия?

– Или карикатура. Вот это меня по-настоящему потрясло. В одной из наших передач я подробно об этом рассказывал.

Станислав Вольховский:

– Карикатура сделана в фотошопе на супругу Барака Обамы. Дескать, был у Барака Обамы в детстве друг, мальчик. Потом сделал операцию, стал трансвеститом, и Обама на нём или на ней женился, и этот человек стал первой леди США. Так вот, этот пост был удалён, заклеймён и поставлен «фактчек», ссылка на этот пост сопровождается теперь «фактчек», есть ссылка на сайт «independent», как они говорят. Сайт независимый, который проверяет эту информацию. Я на этот сайт сходил. Надо сказать, зрелище не для слабонервных. Чего там только не рекламируется. Обычный жёлтый, безвкусный сайт, гадкий по своему виду. Куча рекламы ни о чём, куча ссылок туда и сюда. Но зато там написано, что independent-чек. Вот он independentли всё проверяет. Настолько он независимый, что мы теперь должны верить ему и сверять с ним свои посты в Фейсбуке. Там, действительно, есть целая статья, в которой говорится, что вы знаете, нет, Мишель Обама – это не тот мальчик, это совсем другой, это не тот человек. А эта фотография была, формулировка такая: «digital manipulatet». Понимаете? Digital manipulatet!

– Какой интересный термин!

– Digital manipulatet! Если вы работаете в фотошопе, любите карикатуры, то будьте осторожны, вы теперь не карикатурист, вы не художник, не шутник. Вы теперь человек, который занимается digital-манипуляцией.

– Цифровой манипулятор!

– Цифровые манипуляторы – вот вы кто, товарищи художники. И никто более. Ха-ха-ха. Да, вас нужно теперь наказывать и показывать на вас пальцем, всячески избегать ваших работ и глушить ваши странички.

– В принципе все, кто публикуются сегодня в интернете, могут запросто быть зачислены в цифровые манипуляторы. Даже мы. Точно также все, кто протестует против самых честных в мире и в истории всего человечества американских прошедших выборов, могут быть зачислены во внутренние террористы. Здесь ничего удивительного нет. Но мне нравится этот термин. Действительно, каждый подобный режим, вернемся к истории, создает какие-то подобные термины, чтобы классифицировать своих врагов.

– И, чтобы оправдать свои, по сути, противозаконные и аморальные действия. Очень много терминологии было в гитлеровской Германии по отношению к евреям, коммунистам. Там всё очень-очень с их точки зрения было логично обосновано и так далее.

– К слову, профессор Скидельский, которого я цитировал ранее, он как раз пишет об этом тоже. Именно об этом, о создании целого нового языка, который использовался и в большевистском режиме, а также в режиме Гитлера. Эта тема, которую любой умный человек, более или менее знающий историю, сразу же понимает. Но о цифровой манипуляции я хочу ещё сказать следующее. Подобные концепции заранее представляют потребителей этого контента, как идиотов, которые просто не могут отличить шутку, юмор, иронию от серьёзной настоящей информации. То есть, люди, которые это должны смотреть, они воспринимаются, как идиоты, которые «нет, на карикатуре дядя с большим носом – это не Байден. У Байдена не такой большой нос». И дальше приводится точное измерение носа Байдена, его лица и сравнивается вот с этой карикатурой.

– Причём неугодных политиков, естественно, можно рисовать как угодно, как хочешь.

– Ещё бы!

– Они же враги.

– Они же враги всего самого лучшего.

– Они же враги, вот им и можно пририсовать и нос, и третий глаз, третью руку и всё что угодно. Это будет смешно. Но, если мы этого политика любим, он наш вождь, ты его, пожалуйста, digital не манипулируй его изображение. Говори только то, что положено тебе сказать.

– А иначе отключим газ.

– Да, а иначе отключим газ. Хочу ещё одну вещь сказать в связи с чёрным расизмом.

В одной из наших предыдущих передач со Станиславом мы обсуждали вот эти различные проекты расчленения США. Проекты эти в той или иной степени играются, пока что они не очень заметны. Хотя, где-то уже и заметны, где-то уже и референдумы проводятся. Например, в Техасе. Где-то уже и билборды висят со слоганами «А стоит ли нам жить в одной стране или лучше разойтись?».

Есть ещё один проект, связанный с темнокожим расизмом, с чёрным расизмом. «Республика Новая Африка» – название этого проекта. «Республика Новая Африка» – это афроамериканская организация, последователей Малькольма Икса. Это был один из видных деятелей чёрного расизма в 60-ых годах прошлого века. Одна из целей этой организации – создание государства с преобладающим негритянским населением на (внимание!) на территории южных штатов США. Сюда войдут: Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия и Южная Каролина, а также прилегающие округа штатов Теннесси, Арканзас и Флорида.

Так что, дорогие друзья мои! Не только белые сумасшедшие занимаются идеями разделения США, темнокожие расисты тоже эту идею подхватили, но переделали на свой лад. Те говорят о диксиленде на той же территории, а эти говорят о «Республике Новой Африки».

– И это опаснейший признак. Мы уже с тобой неоднократно говорили, и я хочу это сегодня повторить. Чем дальше мы движемся в этой ситуации, тем больше оно подтверждается фактами, что в Америке идёт процесс перестройки. Идёт он очень-очень быстро. Столь же быстро, сколь шла перестройка в Советском Союзе. Такие идеи – это абсолютно интегральная часть процесса перестройки. Когда элиты начинают разваливать государство, появляются статьи и комментарии, проекты, которые делают легитимными развал страны. Начинают объяснять, что это не так и плохо, что это классно. Ну, давайте разделимся, это вызовет креативность, как мы говорили в статье из журнала «Атлантик». Это создаст какие-то способы восстановить историческую справедливость. Любая причина. Причем работает это в обе стороны. Потому что, когда люди такое читают и слышат, как, например, в Техасе, они сами хотят из этого ужаса убежать. То есть, здесь динамика работает в две стороны. С одной стороны, у нас совершенно отмороженные маргиналы, выдвигающие идеи, которые теперь слушают и воплощают очень серьёзные люди у власти. С другой стороны, нормальные люди, которые не хотят жить под властью отмороженных маргиналов, пытаются как-то от них спастись, пытаются сами убежать из этого, как писал об этом российский режиссёр Богомолов, «нового этического рейха». По-моему, очень удачный термин.

– Продолжая разговор о свободе слова и темнокожего расизма, мы узнаём следующее. Компания «Дисней +» запретила просмотр детям до 7 лет определённых мультфильмов. Причём мультфильмов, которые стали классикой! Теперь, дорогие родители, вы не имеете права показать своим детям, если им не исполнилось 7 лет, следующие мультфильмы: «Питер Пэн» 1953 года, «Дамбо» не нужно показывать детишкам, «Коты-аристократы» 1970 года, «Швейцарская семья Робинзонов». Ни в коем случае! Теперь какие-то мультфильмы будут сопровождаться дисклеймерами, предупреждающими, что это мультфильм, в котором есть расистские стереотипы или призыв к расизму и так далее. «Книга джунглей», наш любимый известный мультфильм тоже сюда попал в этот список, «Леди и бродяга», «Алладин»! Да, помните, этот замечательный мультфильм диснеевский «Алладин» 90-ых годов?

– А как же! Стереотипы наших ближневосточных друзей.

– И мультфильм «Фантазия» 1940 года, что особенно обидно, потому что мультфильм замечательный. Да и все эти мультфильмы стали классикой жанра, классикой Диснея. Теперь в лучшем случае их ждёт дисклеймер, предупреждающий, что это произведение искусства занимается пропагандой расизма, оказывается. А в худшем случае просто этот мультфильм будет убран из просмотра, никто его не увидит.

Совсем запрещён к показу мультфильм «Песня юга». Я этот фильм очень хотел посмотреть, но так и не смог. Но это ещё далеко не полный список. Если актёр в прошлом, а это был в прошлом просто такой актёрский ход, белый актёр мог себе нанести темную краску на лицо, как бы играя афроамериканца. И это было нормально, можно быть, это кого-то оскорбляло. Но в целом для кинематографа было нормально.

– Сегодня это жуткое преступление.

– Сейчас это жуткое преступление. Мы лишимся фильмов, которые стали классикой. Эти фильмы лягут на полку и про них забудут. Или от них будут открещиваться, как от какой-то ужасной проказы. Высоцкий, наверное, игравший арапа Петра Великого, и который подтемнил свою кожу, тоже попадёт под запрет. Этот фильм тоже нельзя будет смотреть.

– Конечно. Я думаю, что нужно призвать всех наших слушателей сохранять старые классические фильмы, мультфильмы и книги, потому что от них реально будут избавляться. Я совершенно не шучу. Зная, что библиотеки активно избавляются от старых книг, ликвидируют их. А теперь они ещё и будут избавляться от них, потому что они не политкорректными. YouTube, который является основным сайтом для подобных вещей, он будет просто банить и всё запрещать, скидывать. В конце концов, они, возможно, и плёнки сами уничтожат. Сжигали же в Германии книги? Почему бы не вернуться к этому сторонникам справедливости? К старому доброму методу.

Дмитрий Якубов:

Станислав Вольховский:

– Как будто бы его и не было никогда. Дорогие друзья мои! Всё время обещаю вам закончить на оптимистичной ноте, но, какова жизнь, такая и нота. Говорю этот лозунг в очередной раз. Станислав, огромное спасибо, что помог нам разобраться в такой печальной и неприятной для всех нас теме. Поэтому, дорогие друзья мои. Пока хоть что-то от нас зависит, давайте поможем старой доброй цивилизации, старой доброй Америке, старой доброй Европе существовать и бороться за свои права. За свободу слова, за свободу вероисповедания, за свободу религии. За то, ради чего мы и приехали сюда! Мы были не согласны с той страной, в которой родились и жили, а многие неплохо жили. Мы были не согласны со многими вещами, почему же и не соглашаемся с ними и сейчас, это неправильно.

Дорогие друзья мои, выбирайте республиканцев. Вот на днях Трамп обещал вернуться в политику и сделать этот анонс достаточно громким. Я не знаю, как он это сделает, но вроде были такие новости. Не знаю к чему это приведет. Очень надеюсь, что этот человек вернется в политику и поможет людям как-то бороться за то, что им ценно и что для них свято. Станислав, огромное спасибо.

– Думаю, что кроме Трампа, надеюсь, выдвинутся и новые лидеры, которые дальше понесут это знамя борьбы за цивилизацию и за здравый смысл. В данном случае цивилизация очень много помогла нашим предкам стать тем, кем они стали, вырастить нас. Сегодня цивилизация просит помощи уже у нас. Мы должны ей помочь, её защитить. Очень надеюсь на то, что выдвинется не только Трамп, которого я уважаю, но он всё-таки человек уже в возрасте, но и выдвинутся люди, которые смогут стратегически и серьёзно бороться против этой страшной угрозы, захлёстывающей и Америку, и Европу, да и весь мир. Сегодня особенно важно, чтобы нормальные люди, исповедующие традиционные ценности и культуру, здравый смысл, в конце концов, объединялись и действовали вместе сообща, защищая этот мир, эту землю. Потому что другого мира и другой земли у нас нет. А то, что нам обещают, – это реально страшно.

– Всего доброго и до новых встреч!

– Всего хорошего!