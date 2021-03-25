CNN – Путин привился от COVID-19 «без шума и фанфар»

Российский президент Владимир Путин сделал прививку от COVID-19, но это не снимали ни на видео, ни на фотокамеру. При этом Кремль не уточняет, какую именно вакцину использовали из трёх российских, которые уже получили одобрение. Идея заключалась в том, чтобы показать, что все три надёжны и эффективны, пишет на своём сайте CNN.



Reuters

Российский президент Владимир Путин сделал прививку от COVID-19 «без шума и фанфар», пишет на своём сайте CNN. Как отмечает автор статьи, уже три месяца, как он по правилам имел на это право.

Как рассказал журналисту телекомпании официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент чувствует себя хорошо, и в среду у него намечен полноценный рабочий день. При этом никаких видеозаписей или фотографий вакцинации российского лидера не предоставили, что, как отмечает автор статьи, весьма необычно для Путина.

Но Песков отметил, что Путину не нравится идея вакцинации на камеру, так что журналистам придётся «поверить на слово». Он напомнил, что Путин и без того много делает для распространения вакцины, принимая участие в разного рода мероприятиях, переговорах.

Кроме того, Кремль намеренно не сообщал, какую именно вакцину ввели российскому президенту, но там уточнили, что это одна из трёх одобренных российских вакцин. Идея была в том, чтобы показать, что все они эффективны и надёжны.

В свою очередь, социальные сети бурно отреагировали на это событие. Так, пользователи интернета шутили, что, возможно, Путин боится иголок или, наоборот, не хочет показывать новую татуировку. Как бы то ни было, но автор статьи отмечает, что среди простых россиян есть недоверие к вакцине, что он объясняет ещё привычками советских времён.

Но при этом он напоминает, что в феврале российская вакцина доказала свою эффективность против COVID-19, продемонстрировав результат в 91,6%. И в странах Латинской Америки она очень популярна: уже как минимум девять государств континента одобрили её использование. По всему миру готовы применять «Спутник V» как минимум 56 стран, включая европейские Венгрию и Словакию, пишет журналист CNN.