SZ – время непостоянства в НАТО прошло, разногласия остались — Блинкен потребовал остановить «Северный поток — 2»

Кажется, что время непостоянства, ознаменовавшееся президентством Дональда Трампа, окончательно завершено, пишет Süddeutsche Zeitung. Госсекретарь США Энтони Блинкен, для которого встреча министров иностранных дел НАТО стала дебютом, объявил о «непоколебимой приверженности США НАТО» и стремлении «оживить альянс». Однако разногласия стран никуда не делись: Блинкен вновь призвал остановить строительство «Северного потока — 2» и не исключил возможности санкций.



Reuters

Для Йенса Столтенберга это совещание стало особенным. Спустя год министры иностранных дел 30 стран НАТО вновь собрались в одном зале. Генеральный секретарь НАТО начинает встречу с дружеского приветствия в адрес «всех, кто здесь присутствует впервые». После этого камеры отключаются, но всем ясно, кого прежде всего имеет в виду Столтенберг: для госсекретаря США Энтони Блинкена встреча стала дебютом. Кажется, столь трудное для альянса время непостоянства, ознаменовавшееся президентством Дональда Трампа, который никогда не отказывался от своего скептицизма по отношению к НАТО, окончательно завершено, пишет Süddeutsche Zeitung.

Как и президент США Джо Байден, 58-летний Блинкен является убеждённым сторонником восстановления трансатлантических отношений. Ещё во вторник утром он подчеркнул: «Я приехал сюда, чтобы выразить непоколебимую приверженность США НАТО». Блинкен говорил в дружелюбном тоне. Было ясно, что США вновь заинтересованы мнением партнёров, например, по вопросу продления операции в Афганистане. Тем не менее и данная администрация будет настаивать на повышении расходов союзников на оборону и на большей вовлечённости в глобальные события. Блинкен подчеркнул, что США хотели бы «оживить альянс», но в то же время убедиться, что НАТО сфокусировано «на вызовах из Китая». КНР вкладывает огромные средства в военные и технические возможности и претендует на мировое лидерство, поэтому альянс должен определить свою позицию по отношению к Китаю. Как отмечает издание, это, вероятно, произойдёт в ходе реформ «НАТО-2030», которые также обсуждались на встрече.

Главным событием дня была обозначена встреча для обсуждения предложений, которые Столтенберг представит главам государств и правительств в июне на саммите НАТО. Во вторник вечером Столтенберг заявил, что получил широкое одобрение своих амбициозных предложений, которые он изложил в 14-страничном документе. Обновление стратегической концепции НАТО считается необходимостью.

Министры иностранных дел ожидаемо не приняли никаких решений по поводу будущего операции «Решительная поддержка» в Афганистане. В феврале 2020 года в Дохе администрация Трампа заключила соглашение с талибами*, предусматривающее вывод международных сил к 30 апреля 2021 года и призывающее их провести мирные переговоры и сократить насилие. Однако организованная Байденом экспертиза ещё продолжается, так что Блинкен вряд ли мог сообщить что-то содержательно новое. С помощью операции НАТО поддерживает демократически избранное правительство Афганистана путём обучения и консультирования правительственных сил. В настоящее время в операции задействовано примерно 1100 немецких солдат, общая численность войск — 10 тыс. Однако силы бундесвера в значительной степени зависят от транспортных возможностей США.

После встречи министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил: американцы ясно дали понять, что поспешного вывода войск из Афганистана не состоится. По словам Мааса, Германия, занимающая второе место по численности задействованных в операции военных и по величине вложенных финансов, исходит из того, что на дальнейших этапах союзники будут «тесно координировать» свои действия. Маас объявил, что правительство ФРГ стремится к выводу войск на условиях, обозначенных в соглашении. Он подчеркнул, что всё в первую очередь должно зависеть от «успеха мирных переговоров» в Афганистане. О «подвешенном состоянии» Маас говорить не хотел: при Трампе союзники никогда не знали о планах, и им приходилось считаться с тем, что США просто ставят их перед фактом.

Блинкен не скрывал, что по другому важному вопросу взгляды Германии и США продолжают расходиться. По прибытии в Брюссель он вновь потребовал остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», предназначенного для транспортировки газа из РФ в Германию. Блинкен не исключил возможности введения санкций, чтобы предотвратить завершение проекта. По его словам, Байден очень чётко дал понять, что считает газопровод плохой идеей — плохой для Европы и плохой для США, поскольку «Северный поток — 2» «противоречит целям ЕС в области энергетической безопасности» и «может подорвать интересы Украины, Польши, ряда других близких партнёров или союзников».

Конфликт вокруг газопровода, вероятно, также сыграл свою роль на встрече Блинкена и Мааса, состоявшейся позднее. До сих пор оба разговаривали лишь по телефону и видеосвязи. Возможность вести переговоры в кулуарах с радостью была встречена всеми участниками. После рабочего заседания Блинкен встретился с Маасом, а также с министрами иностранных дел Франции и Великобритании. При этом речь, вероятно, шла прежде всего о позиции в отношении Китая и будущего ядерной сделки с Ираном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.